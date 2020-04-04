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Yıllar önce Artvin- Yusufeli karayolunu kullandığı sırada Narlık köyünde birçok kez mola verip çay içtiğini ifade eden Fatih Tüysüz isimli vatandaş ise 'Bu köy tarihi bir köydür, yeniden ortaya çıkınca hüzünlendim durup izlemek istedim. Burada birçok kez Cuma namazı kılmış, köy kahvesinde çay içmişliğim vardır. O günlere selam olsun” dedi. (DHA)