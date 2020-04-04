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Yeni dönem bugün başladı: Ücretsiz dağıtılıyor

Yeni dönem bugün başladı: Ücretsiz dağıtılıyor
04 Nisan 2020 Cumartesi

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.

<p>İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı</p>
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İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

<p>Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. </p>
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Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. 

<p>Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. </p>
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Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. 

<p>Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti. </p>
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Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti. 

<p>Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. </p>
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Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. 

<p>Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.</p>
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Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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