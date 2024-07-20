Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya barış ve özgürlüğü getiren harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen kutlamalara katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılmak üzere Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında alkışlarla karşılandı.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreni, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başladı.
Tören, Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrakların KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teslim edilmesiyle devam etti.
Törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.
Törenler Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçitle sona erecek.