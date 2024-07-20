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Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya barış ve özgürlüğü getiren harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen kutlamalara katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılmak üzere Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçti.