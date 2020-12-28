Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Sivasspor mücadelesini değerlendirdi.
Sivasspor çok iyi bir takım. Çok fazla sorunu atlatmış bir takım. Önemli bir galibiyet aldık, bizi hedefte tutan bir galibiyetti.
Devre arası Vida'yla konuştum oynamak istedi ama biz riske giremedik. İnsan sağlığı her şeyin önünde bizim için... Önümüzdeki haftaları etkileyecek bir durum yok.
Taç pozisyonu var. Çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. Sen 90 dakikayı bir tane taca bağlayamazsın.
'BEN DE ÇIKTI GİBİ GÖRDÜM'
Pozisyon taç olabilir, olmayabilir, 90-95 dakika oyun oynanıyor, penaltı vermiş değil hakem. İzdüşümü falan diyorlar ben anlamıyorum. Çıkmış da olabilir, ben de çıktı gibi gördüm ama önemli olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında benzer şekilde gol yedik.
Bir tane taca bağlayamazsın oynanan oyunu ve skoru. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık rakip de 10 kişi kalınca. Zaten arkadaşlar söylerler onu, meraklılar 10 kişi olaylarına.
Maçtan detaylar;
Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takımlar:
@Besiktas
- 60 (29 maç)
Galatasaray - 52 (29 maç)
Trabzonspor - 50 (31 maç)
Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde ilk kez iç sahada beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal'ın asistlerinin tamamı ortayla geldi.
Asist: 6
İsabetli orta: 24
Orta %: 36.4
Şut pası: 25
Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderen Güven Yalçın, Besiktas
formasıyla ligdeki ilk golünü de yine Sivasspor'a, yine bu statta, yine kafayla atmıştı.
Bu sezon ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol yemeyen Besiktas, daha önce bu kadar uzun bir seri yakaladığında kalede yine Ersin Destanoğlu vardı (Haziran 2020).
Oğuzhan Özyakup, 27 Aralık 2019'daki Gençlerbirliği maçından bu yana, Besiktas
formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.
Beşiktaş Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 28 puanla 2. sıraya yükseldi.
Siyah beyazlılar gelecek hafta ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.