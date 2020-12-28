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  • Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran tartışma! Sergen Yalçın'dan itiraf geldi: Ben de gördüm...

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran tartışma! Sergen Yalçın'dan itiraf geldi: Ben de gördüm...

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran tartışma! Sergen Yalçın'dan itiraf geldi: Ben de gördüm...
28 Aralık 2020 Pazartesi

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0'lık skorla yendiği maç sonrasında çok tartışılan hakem kararları sonrası bir itiraf da Sergen Yalçın'dan geldi...

<p>Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Sivasspor mücadelesini değerlendirdi.</p>
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Sivasspor mücadelesini değerlendirdi.

<p>Sivasspor çok iyi bir takım. Çok fazla sorunu atlatmış bir takım. Önemli bir galibiyet aldık, bizi hedefte tutan bir galibiyetti.</p>
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Sivasspor çok iyi bir takım. Çok fazla sorunu atlatmış bir takım. Önemli bir galibiyet aldık, bizi hedefte tutan bir galibiyetti.

<p>Devre arası Vida'yla konuştum oynamak istedi ama biz riske giremedik. İnsan sağlığı her şeyin önünde bizim için... Önümüzdeki haftaları etkileyecek bir durum yok.</p>
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Devre arası Vida'yla konuştum oynamak istedi ama biz riske giremedik. İnsan sağlığı her şeyin önünde bizim için... Önümüzdeki haftaları etkileyecek bir durum yok.

<p>Taç pozisyonu var. Çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. Sen 90 dakikayı bir tane taca bağlayamazsın.</p>
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Taç pozisyonu var. Çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. Sen 90 dakikayı bir tane taca bağlayamazsın.

<p><b>'BEN DE ÇIKTI GİBİ GÖRDÜM'</b><br></p>
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'BEN DE ÇIKTI GİBİ GÖRDÜM'

<p>Pozisyon taç olabilir, olmayabilir, 90-95 dakika oyun oynanıyor, penaltı vermiş değil hakem. İzdüşümü falan diyorlar ben anlamıyorum. Çıkmış da olabilir, ben de çıktı gibi gördüm ama önemli olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında benzer şekilde gol yedik.</p>
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Pozisyon taç olabilir, olmayabilir, 90-95 dakika oyun oynanıyor, penaltı vermiş değil hakem. İzdüşümü falan diyorlar ben anlamıyorum. Çıkmış da olabilir, ben de çıktı gibi gördüm ama önemli olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında benzer şekilde gol yedik.

<p>Bir tane taca bağlayamazsın oynanan oyunu ve skoru. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık rakip de 10 kişi kalınca. Zaten arkadaşlar söylerler onu, meraklılar 10 kişi olaylarına.</p>
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Bir tane taca bağlayamazsın oynanan oyunu ve skoru. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık rakip de 10 kişi kalınca. Zaten arkadaşlar söylerler onu, meraklılar 10 kişi olaylarına.

<p>Maçtan detaylar;</p><p><span >Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takımlar:</span><br></p><p>@Besiktas</p><p> - 60 (29 maç)</p><p>Galatasaray - 52 (29 maç)</p><p>Trabzonspor - 50 (31 maç)</p>
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Maçtan detaylar;

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takımlar:

@Besiktas

- 60 (29 maç)

Galatasaray - 52 (29 maç)

Trabzonspor - 50 (31 maç)

<p>Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde ilk kez iç sahada beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.</p>
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Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde ilk kez iç sahada beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.

<p>Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal'ın asistlerinin tamamı ortayla geldi.</p><p>Asist: 6</p><p>İsabetli orta: 24</p><p>Orta %: 36.4</p><p>Şut pası: 25</p>
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Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal'ın asistlerinin tamamı ortayla geldi.

Asist: 6

İsabetli orta: 24

Orta %: 36.4

Şut pası: 25

<p>Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderen Güven Yalçın, <span >Besiktas</span></p><p>formasıyla ligdeki ilk golünü de yine Sivasspor'a, yine bu statta, yine kafayla atmıştı. </p>
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Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderen Güven Yalçın, Besiktas

formasıyla ligdeki ilk golünü de yine Sivasspor'a, yine bu statta, yine kafayla atmıştı. 

<p>Bu sezon ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol yemeyen <span >Besiktas</span><span >, daha önce bu kadar uzun bir seri yakaladığında kalede yine Ersin Destanoğlu vardı (Haziran 2020). </span></p>
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Bu sezon ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol yemeyen Besiktas, daha önce bu kadar uzun bir seri yakaladığında kalede yine Ersin Destanoğlu vardı (Haziran 2020). 

<p>Oğuzhan Özyakup, 27 Aralık 2019'daki Gençlerbirliği maçından bu yana, <span >Besiktas</span></p><p> formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderdi.</p>
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Oğuzhan Özyakup, 27 Aralık 2019'daki Gençlerbirliği maçından bu yana, Besiktas

formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor filelerine gönderdi.

<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu. </p>
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu. 

<p>Beşiktaş Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 28 puanla 2. sıraya yükseldi. </p>
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Beşiktaş Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 28 puanla 2. sıraya yükseldi. 

<p>Siyah beyazlılar gelecek hafta ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.</p>
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Siyah beyazlılar gelecek hafta ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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