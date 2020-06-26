Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.
9 MAÇTA 8 GOL
Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı.
Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.
YENİ BİR REKOR KIRDI
Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu.
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