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  • Yeni bir rekor kırdı! Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi

Yeni bir rekor kırdı! Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi

Yeni bir rekor kırdı! Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi
26 Haziran 2020 Cuma

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a karşı gösterdiği performansla herkesin takdirini topladı. Yılmaz, Beşiktaş'ta bir de rekora imza attı.

<p>Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.</p>
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.

<p>Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.</p>
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Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.

<p><b>9 MAÇTA 8 GOL </b></p><p><br></p>
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9 MAÇTA 8 GOL


<p>Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı.<br></p>
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Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı.

<p>Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.<br></p><p><br></p>
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Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.


<p><b>YENİ BİR REKOR KIRDI</b><br></p>
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YENİ BİR REKOR KIRDI

<p>Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu.</p>
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Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu.

Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. <br>
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Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 

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<p>İşte o paylaşımlar...<br></p>
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İşte o paylaşımlar...

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