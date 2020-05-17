Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi listeye birçok ismi almıştı.
Listedeki isimler için temaslara başlayan siyah-beyazlılar transferde önceliği orta saha bölgesine verdi.
Taraftarın da çok istediği isim için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta Jorge Carrascal sesleri manşetleri her geçen gün daha çok süslemeye devam ediyor.
Fiorentina ve Juventus iddiaları olmasına rağmen bu iki takımın da Carrascal için bir hamle yapmadığı, Beşiktaş ve Ajax'la ise görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
Bu arada Carrascal'ın, Instagram hesabından futbol topuna özlem duyan satırlar yazması, Beşiktaş taraftarını coşturdu.
Genç oyuncunun Instagram hesabına hücum eden siyah-beyazlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' kampanyası başlattılar.
Kolombiya'da yayın yapan Futbol Ete sitesi de, yaptığı özel haberde Jorge Carrascal için 'İtalya'da orta sırada kalmaktansa Türkiye'de zirveye oynayan bir takımı tercih edebilir' yazdı.
Guillermo Puerto imzalı özel haberde Kolombiyalı futbolcuyu Fiorentina ve siyah-beyazlı ekibin yakından takip ettiği belirtildi.
Guillermo Puerto 'Jorge Carrascal'ı Juventus'un istediği söyleniyor ama bu doğru değil. Onunla ilgilenen takımlar İtalya'dan Fiorentina ve Türkiye'den Beşiktaş' ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Yalçın'ın yönetime 'alınsa çok iyi olur' dediği River Plate'te forma giyen Kolombiyalı Carrascal için Caracol TV, genç oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediğini, bunun Beşiktaş için büyük avantaj olduğunu iddia etti.
Ayrıca River Plate'in büyük bonservis bedeli isteme şansı olmadığından bahsetti.
Bu arada Antonio Cassano'nun da Carrascal için 'canavar' yorumu yaptığı hatırlatıldı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Carrascal için yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor.
Arjantinli gazeteci Bialuski, 'Kolombiyalı Neymar lakaplı genç adam Avrupa'nın ilgisini çekmeye başladı. Arjantin'de mart başında durdurulan lig, sonra iptal edildi. Eylülde başlayacak lig yüzünden futbolcular yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak. Transferi an meselesi' ifadelerini kullandı.
Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 60 maça çıkan genç oyuncu Jorge Carrascal, bu periyotta 9 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı ve toplam 15 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Sabah)