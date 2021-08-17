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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi böyle karşılandı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi böyle karşılandı
17 Ağustos 2021 Salı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

<p>Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.<br></p>
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

<p>Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.</p>
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Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

<p>Batshuayi'yi havalimanında 200 kadar siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı</p>
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Batshuayi'yi havalimanında 200 kadar siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı

<p>Belçikalı futbolcu da 'kartal' pençesi yaparak basın mensuplarına görüntü verdi.<br></p>
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Belçikalı futbolcu da 'kartal' pençesi yaparak basın mensuplarına görüntü verdi.

<p>Belçikalı santrforun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.</p>
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Belçikalı santrforun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

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