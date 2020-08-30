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Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz. 1-2 teklif var ama burada imzalanmış bir kontrat var, oyuncunun ne istediği daha önemli bir hale geliyor. Bu kontratı tanımıyorum deme şansınız yok.