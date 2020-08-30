Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah - beyazlı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın sözleri...
PAOK maçı sonrasında özellikle eleştiriler sıkça yapılıyor hocamıza ve bize karşı. Yönetime geldiğimiz zamanlarda, kulübümüzün durumunu zaten herkes biliyordu, tekrar tekrar söylemeyeceğim. Ligdeki durumumuz da belliydi. Ligi bitirdiğimiz yer itibariyle de, fena olmayacak bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.
Başlattığımız bir bağış kampanyası var, büyük Beşiktaş taraftarı bu pandemi döneminde, zorlu koşullarda büyük yardımlarla oraya katıldılar. Onlara da teşekkür ediyorum.
PAOK maçı sonrasında olumlu havayı olumsuza çevirmeye çalışan bazı yazarlar var. Sosyal medyada bunu pompalayanlar var. Kendilerini belli eden kişiler bunlar. Beşiktaş'ın başkanı ve yönetimi olarak elimizden geleni yaptığımızı belirtmek istiyorum. Başkanın da, hocanın da görev başında olduğunun farkında taraftar.
Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın.
Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve 1-2 alternatif, en az onun kalitesinde 1-2 alternatif ile görüşüyoruz.
Limit konusunda bir sıkıntı var. Limiti açmak için yolları ayırmak istediğimiz oyuncular var. Bunların bazıları hocamızın performansından memnun olmadığı oyuncular. Güzellikle, oturarak, konuşarak, Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği şekilde yolları ayırıp limit açmaya çalışıyoruz.
Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var.
Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz. 1-2 teklif var ama burada imzalanmış bir kontrat var, oyuncunun ne istediği daha önemli bir hale geliyor. Bu kontratı tanımıyorum deme şansınız yok.
Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık.
Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz.
Hocamızla bir sıkıntımız yok, uzun yola çıktık onunla. 1 haftadır ne hocanın hocalığı, ne bizim yöneticiliğimiz kaldı. Çok talihsiz yorumlar.
Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse, hocamızın da görmek istediği oyunculardan biri.
Rakiplerimiz ismi bile duyulmayan takımlara elenirken bu kadar eleştiri almadı. Biz alelacele transferleri yapsaydık bile, bu takımda nasıl oynayacaklardı? 'Transferler yetişmedi, o yüzden elendik' konusuna katılmam
Balotelli konusunda temas oldu ama gerçekleşmedi transfer, bazı nedenleri vardı. Gerçekleşmeyen bir transfer olarak rafa kaldırabiliriz.
Larin için devre arasından bu yana birkaç teklif aldık. Geçen sene kiraya verilmiş, maaşının çoğunu biz ödüyorduk. Gelen teklifler istenen düzeyde olmadı. Hem parasını ödeyip, hem de kiraya vereceğimize Larin'den faydalanma yolunu seçtik. Bir santrfor alacağız, Larin de forma savaşına girecek. Şu anda durum bu, Larin için iyi bir teklif gelirse değişebilir.
Fatih Aksoy, Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir değer, Sivas'ta iyi oynadı. Bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu vardı Alanya'da, oradan talep geldi. Sivas'ta bu performansı göstermese, belki Welinton karşısında bu ederi olmayacaktı. Değerini bulmuş bir oyuncu olarak görmek lazım. İnşallah onun için Alanya iyi olur, hayırlı olur. Teknik ekibin de bir takdiri var sonuçta burada. Kadromuzda şu anda belki de son yıllarda olmadığı kadar genç oyuncu ağırlıklı bir kadro var.
Atletico Madrid'den bir stoper kiraladık, daha önce de bu tarz şeyler yaptık. Oyuncularımızın gidip Süper Lig'de oynayıp, değerini bulması ve geri gelmesi normal şeyler. Abartıp, oyuncular gitti, Beşiktaş'ın elinden kaçtı algısı yapmak ayrı bir konu. Bunu Avrupa'da tüm takımlar yapıyor.