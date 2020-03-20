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Eğitim merkezilerini, ibadethaneleri kapatmak ve kalabalık yerlerde bulunmamak için de bildiriler dağıttıklarını belirten Sağlık Müdürü İdo, İdlib'deki sağlık altyapısının tam teşekküllü olmadığı için öncelikle çadırları karantina merkezleri olarak kullanacaklarını söyledi.