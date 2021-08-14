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Boupendza'dan Fenerbahçe açıklaması

Boupendza'dan Fenerbahçe açıklaması
14 Ağustos 2021 Cumartesi

Hatayspor'un gol kralı futbolcusu Aaron Boupendza, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine transfer ilgisinin olduğunu belirterek 'Buna alıştım. Hatayspor'da mutluyum' dedi.

<p>Süper Lig 'de gol kralı olarak <b>Fenerbahçe </b>dahil birçok takımın transfer listesine giren Gabonlu golcü <b>Boupendza</b>, Hatayspor'da mutlu olduğunu söyledi.</p>
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Süper Lig 'de gol kralı olarak Fenerbahçe dahil birçok takımın transfer listesine giren Gabonlu golcü Boupendza, Hatayspor'da mutlu olduğunu söyledi.

<p>Sosyal medyada çok zaman geçirdiğini ve sarı lacivertli taraftarların kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen Aaron Boupendza şunları söyledi:</p>
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Sosyal medyada çok zaman geçirdiğini ve sarı lacivertli taraftarların kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen Aaron Boupendza şunları söyledi:

<p>'Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu.' </p>
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'Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu.'

<p>'Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner.' </p>
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'Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner.'

<p>'Instagram'da çok zaman geçiyorum, <b>Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.'</b></p>
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'Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.'

<p>Hatayspor'da mutlu olduğunu belirten Boupendza sözlerini şöyle tamamladı: </p>
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Hatayspor'da mutlu olduğunu belirten Boupendza sözlerini şöyle tamamladı:

<p>'Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.'</p>
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'Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.'

<p>'Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı.' </p>
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'Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı.'

<p>'Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler.'</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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'Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler.'


Hürriyet

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