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  • Böyle görüntülendi! Sultan 2. Abdülhamid yaptırmıştı, 128 yıl sonra yeniden açılıyor

Böyle görüntülendi! Sultan 2. Abdülhamid yaptırmıştı, 128 yıl sonra yeniden açılıyor

Böyle görüntülendi! Sultan 2. Abdülhamid yaptırmıştı, 128 yıl sonra yeniden açılıyor
14 Nisan 2020 Salı

Hadımköy'de pandemi hastanesine çevrilmesine karar verilen tarihi hastanedeki hummalı çalışma drone ile görüntülendi.

<p>Arnavutköy’de bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı 128 yıllık Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. </p>
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Arnavutköy’de bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı 128 yıllık Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. 

<p>Eski askeri hastanesindeki geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüyor.</p>
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Eski askeri hastanesindeki geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüyor.

<p>Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. </p>
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Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

<p> Restorasyon çalışmalarının yapıldığı hastanenin bahçesinde ise işçilerin kalacağı konteynerlar yerleştirildi.</p>
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 Restorasyon çalışmalarının yapıldığı hastanenin bahçesinde ise işçilerin kalacağı konteynerlar yerleştirildi.

<p><b>RESTORASYON ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ</b><br></p><p>Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde başlatılan restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.</p>
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RESTORASYON ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde başlatılan restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

<p>Görüntülerde iş makineleri ile yıkılan yerlerin hafriyat kamyonları ile taşındığı ve hastane binasının çatısının bir kısmının yıkıldığı görülüyor.</p>
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Görüntülerde iş makineleri ile yıkılan yerlerin hafriyat kamyonları ile taşındığı ve hastane binasının çatısının bir kısmının yıkıldığı görülüyor.

<p>128 yıllık tarihi olan hastanede yapılacak olan restorasyon çalışmalarının 45 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.</p><p><br></p><p>(İHA)</p>
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128 yıllık tarihi olan hastanede yapılacak olan restorasyon çalışmalarının 45 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.


(İHA)

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