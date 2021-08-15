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Toplam 130 milyon TL'ye mal olacak yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki stadın geçen haziran ayında çim saha, koltuk montajı, altyapı, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve çevre düzenlemesi için gerçekleştirilen ikmal ihalesini inşaatı sürdüren şirket 19 milyon 988 bin TL bedelle üstlenmişti.