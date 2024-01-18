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Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin belediye başkan adayını açıkladı
18 Ocak 2024 Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

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