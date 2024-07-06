Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını izlemek için stada geldi.
Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.
Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.
İşte o kareler;
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını izlemek için stada geldi.