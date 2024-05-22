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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli'ye ödülünü verdi. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin ödülünü eşi Zeliha Bilgili ve oğluna takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı Vefa Ödülüne layık görülen, Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli'ye ödülünü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı İyilik Ödülüne layık görülen, balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati'ye ödülünü verdi. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödüllerini takdim etti. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.