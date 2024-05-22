Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da yer aldığı törende, hediye takdimi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi iyilik ödülüne layık görülen İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi iyilik ödülüne layık görülen Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1410 cami için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kuran Ahmet Seferoğlu'na ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, Denizli Valisi olarak görev yaparken asrın felaketinde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve o dönemde kanser tedavisi gören Ali Fuat Atik'e ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında Rize Sahil Camii öğreticilerinden Duygu Kaçaranoğlu'na ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli'ye ödülünü verdi. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin ödülünü eşi Zeliha Bilgili ve oğluna takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı Vefa Ödülüne layık görülen, Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli'ye ödülünü takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı İyilik Ödülüne layık görülen, balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati'ye ödülünü verdi. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödüllerini takdim etti. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt İçi Vefa Ödülüne layık görülen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin ödülünü eşi Zeliha Bilgili ve oğluna takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı Vefa Ödülüne layık görülen, Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli'ye ödülünü takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı İyilik Ödülüne layık görülen, balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati'ye ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı iyilik ödülüne layık görülen Buruni'de Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kuran Bisibo Amani'ye ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi iyilik ödülüne layık görülen farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde, camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazan, İzmir'in Selçuk ilçesi İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir'e ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi iyilik ödülüne layık görülen Aksaray'da bisikletiyle işe giderken çöpe atılan ya da çöp kenarına asılan bozulmamış ekmekleri alıp kuşlara dağıtan Turgut Kılıç'a ödülünü verdi.