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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli... Böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli... Böyle karşılandı
17 Eylül 2023 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Türkevi'ne geldi.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Türkevi'ne geldi.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi'nin önüne akın etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi'nin önüne akın etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

<p>New York'ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, 'Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce 'Tayyip Baba' diye seslenmiştim. O da bana 'evet evladım' diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim' dedi.</p>
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New York'ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, 'Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce 'Tayyip Baba' diye seslenmiştim. O da bana 'evet evladım' diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim' dedi.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi.

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