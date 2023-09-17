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New York'ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, 'Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce 'Tayyip Baba' diye seslenmiştim. O da bana 'evet evladım' diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim' dedi.