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Dağ eteğinde terk edilmiş haldeler! Görenler hayrete düşüyor

Dağ eteğinde terk edilmiş haldeler! Görenler hayrete düşüyor
17 Mayıs 2020 Pazar

Erzurum'da dağ ortasında çürümeye terk edilmiş olan 2 tank görenleri hayrete düşürüyor. Boş arazide tankları gören vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor (İHA)

<p>Erzurum - Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.</p>
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Erzurum - Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.

<p> Birçok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor.</p>
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 Birçok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor.

<p>Mayıs ayında özellikle Erzurum’daki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda.</p>
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Mayıs ayında özellikle Erzurum’daki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda.

<p>Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.</p>
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Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.

<p>Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, “Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz. Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı. Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye. 2 tank bulunuyor burada. Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar ’Tank avcısı’ olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıkları ile meşhur” dedi.</p>
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, “Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz. Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı. Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye. 2 tank bulunuyor burada. Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar ’Tank avcısı’ olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıkları ile meşhur” dedi.

<p>Ancak tankların yedek parça tedarik edilemediğinden, yürütülememesi sebebiyle dağda terk edildiği düşünülüyor.</p>
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Ancak tankların yedek parça tedarik edilemediğinden, yürütülememesi sebebiyle dağda terk edildiği düşünülüyor.

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