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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, “Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz. Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı. Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye. 2 tank bulunuyor burada. Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar ’Tank avcısı’ olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıkları ile meşhur” dedi.