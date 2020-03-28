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Özel kıyafetlerle çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bişgin, şöyle devam etti:

'Bizler gençler olarak ihtiyaçlarımızı dışarıya çıkıp karşılıyoruz ama 65 yaş üstü yaşlılarımız hem yasaktan ötürü hem de yaşlılıktan ötürü dışarıya çıkamıyorlar. İsteyen yaşlılarımızın evlerine özel kıyafetlerle girip dezenfekte yapıyor, uzaktan sohbet ediyoruz. Hem bilinçlendirme çalışması yapıyor hem de ihtiyaçları varsa gidip alıyoruz. Sporcularımız burada olmaktan, onlara hizmet etmekten çok mutlu. Hem onlar mutlu oluyor hem de biz mutlu oluyoruz.'