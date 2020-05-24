İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024

Ekmek almaya çıktı, başına gelenlere inanamadı

Ekmek almaya çıktı, başına gelenlere inanamadı
24 Mayıs 2020 Pazar

Antalya'da, ekmek almak için evinden çıkan kişiyi de aracına alan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, polis aracına çarpınca gözaltına alındı (AA)

<p>Ekmek almak için evinden çıkan Emin Bozdoğan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.</p>
1
/
8

Ekmek almak için evinden çıkan Emin Bozdoğan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.

<p>Kepez ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Turgay İ, kamyonetiyle kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı.</p>
2
/
8

Kepez ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Turgay İ, kamyonetiyle kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı.

<p>Kazanın ardından kamyonetinden inerek kaçmaya çalışan Turgay İ, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Başına gelenlere inanamayan Bozdoğan ise heyecanlı dakikalar yaşadı.</p>
3
/
8

Kazanın ardından kamyonetinden inerek kaçmaya çalışan Turgay İ, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Başına gelenlere inanamayan Bozdoğan ise heyecanlı dakikalar yaşadı.

<p>Turgay İ, polisin, 'Neden kaçtın? Arabaya çarptın. Yazık değil mi devlete?' sorusuna, 'Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Ondan kaçtım.' karşılığını verdi.</p>
4
/
8

Turgay İ, polisin, 'Neden kaçtın? Arabaya çarptın. Yazık değil mi devlete?' sorusuna, 'Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Ondan kaçtım.' karşılığını verdi.

<p>Sürücünün yanında bulunan Tuğba Ç. ise 'Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Çıkmayalım' dedim. Anlamadı, dinlemedi. Yanımızda bulunan amcayı da yoldan aldık. Kaçarken amcayla birlikte Turgay'a sürekli 'dur' dedik ama dinlemedi.' diye konuştu.</p>
5
/
8

Sürücünün yanında bulunan Tuğba Ç. ise 'Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Çıkmayalım' dedim. Anlamadı, dinlemedi. Yanımızda bulunan amcayı da yoldan aldık. Kaçarken amcayla birlikte Turgay'a sürekli 'dur' dedik ama dinlemedi.' diye konuştu.

<p>Otostop çekerek bindiği araç kazaya karışan 67 yaşındaki Emin Bozdoğan da 'Polislere bir şey olacak diye korktum. 'Yapma, kaçma' dedim ama dinlemedi. Polislere bir şey olmamasına çok sevindim.' dedi.</p>
6
/
8

Otostop çekerek bindiği araç kazaya karışan 67 yaşındaki Emin Bozdoğan da 'Polislere bir şey olacak diye korktum. 'Yapma, kaçma' dedim ama dinlemedi. Polislere bir şey olmamasına çok sevindim.' dedi.

<p>İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Devlet malına zarar vermek', 'dur' ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından, yanında bulunan Tuğba Ç'ye ise 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan ceza kesileceği öğrenildi.</p>
7
/
8

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Devlet malına zarar vermek', 'dur' ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından, yanında bulunan Tuğba Ç'ye ise 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan ceza kesileceği öğrenildi.

<p><br></p>
8
/
8


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.