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Emre Belözoğlu İtalyan devine gidiyor

Emre Belözoğlu İtalyan devine gidiyor
27 Haziran 2021 Pazar

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olması bekleniyordu. Ancak İtalya'dan gelen bir iddiaya göre; genç teknik adam, Lazio'da Maurizio Sarri'yle birlikte çalışabilir.

İtalya Serie A ekiplerinden <b>Lazio</b>, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına <b>Maurizio Sarri'</b>yi getirmişti.
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına Maurizio Sarri'yi getirmişti.

<p>Deneyimli teknik adamın ekibi merak edilirken, bu doğrultuda belirlenen ismin son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran <b>Emre Belözoğlu</b> olduğu aktarıldı.</p>
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Deneyimli teknik adamın ekibi merak edilirken, bu doğrultuda belirlenen ismin son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı.

<p><i><b>İtalyan basınından Sport Press 24'e göre;</b></i> Maurizio Sarri, merak edilen teknik ekibi konusunda ilk ismi belirledi. </p>
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İtalyan basınından Sport Press 24'e göre; Maurizio Sarri, merak edilen teknik ekibi konusunda ilk ismi belirledi.

<p>Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı. </p>
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Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı.

<p>Emre Belözoğlu, 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla<b> 'tanıdık bir isim' </b>olarak aktarıldı.</p>
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Emre Belözoğlu, 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla 'tanıdık bir isim' olarak aktarıldı.

<p><b>'KULÜBEDE GÜVEN VEREN İSİM'</b><br></p><p><br></p><p>Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı. </p>
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'KULÜBEDE GÜVEN VEREN İSİM'


Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı.

<p>Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. </p>
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Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu.

<p>2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle'a gitmişti. </p>
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2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle'a gitmişti.

<p>2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı. </p>
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2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı.

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