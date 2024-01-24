'GERÇEKLERİ TARİH YAZAR, TARİHİ G.SARAY'
'Önce bir yazıdan bahsedeceğim. Bizim soyunma odamızda, Ali Sami Yen Stadyumu'nda bir yazı yazar, 'Tarihi kimler yazar? Tarih, hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. Sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray!' Bu bizim soyunma odamızda her daim yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak soyunma odasına girer. Bu Galatasaray'ın kültürünü gösterir.'
'DERİN BİR TAİRHE VE GEÇMİŞE SAHİBİZ'
'Biz seçildiğimiz günden beri bir hikaye yazmaktan bahsettik. Galatasaray zaten spor tarihinde yazılan hikayelerin birçoğunu yazmış olan, derin bir tarihe ve geçmişe sahip bir takımdır.'
'TEK HEDDEF ŞAMPİYONLUK'
'Her ne olursa olsun, birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray renklerine aşık insanların, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımı zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde biz bir olduğumuz, beraber olduğumu zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzede çok nettir. Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stadyumdan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a Ada'ya kadar her bir birimimizde çalışan, emek veren arkadaşlarımız burada bizlere çay veren kardeşlerimiz, hepimiz, her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız.'
'ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI'
'İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi, yandı bir kere.'
'DUYGUYU YAŞAYINCA ÖĞRENECEK'
'Yaklaşık 1 hafta önce bir yemek yedik. Futbolcularımızla Ada'da buluştuk. Oyuncularımız, Ayhan Hoca, Fatih kardeşim, ben. Hepimiz konuştuk. Herkes tek tek söz aldı. Herkes hayallerinden bahsetti. Müthiş bir motivasyon vardı. Sonra oyuncularımız Trabzon'da maç öncesi sürpriz yaptık. Geçen seneki şampiyonluk videolarımızı gösterdik. Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu bir daha şampiyon olunca yaşayacak. Şampiyon olamayanlar bu duyguyu yaşayınca öğrenecek.'
'BURADA HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR'
'Burada herkes çok çalışıyor. Pırlanta gibi oyuncularımız var. Oyuncularımız ekstra çalışıyor. Çok değerli, çok karakterliler. Çok istekli ve çalışkan teknik heyetimiz var. Okan Hocamız gayretiyle, iyi niyetiyle, güzel gönlüyle herkesin teveccühünü kazanmış olan, camiamıza küçücük yaşlarından beri hizmet eden tüm Galatasaray için çok önemli bir değer. Tüm Galatasaray bileşenleri olarak tek ihtiyacımız olan tüm Galatasaraylılar'ın yüzde yüz inançla devam etmesi.'
'ÇOK FAZLA ELEŞTİRİ YAPILDI'
'İnancımızda 1 milim bile geri adım atmamamız gerekiyor. Farklı zorluklar, farklı spekülasyonlar, manipülasyonlarla birçok zorluk varmış gibi gösterilecektir. Tüm camiamızla oyuncularımıza sahip çıkmak gerekiyor. Kaan Ayhan, Zaha, Demirbay birçok oyuncumuzla ilgili çok eleştiriler yapıldı. Icardi'nin bile alışması zaman aldı. Bu şampiyonluk yürüyüşünde tüm taraftarımızın biraz daha sabırlı olması lazım. Sosyal medyada bizi karıştırmak isteyen, yalan haberler uyduranlara, yalan haberlere inamaması lazım. Çok fazla örnek var. Tüm samimiyetimle söylüyorum, tahmini yüzde 90 haberler yalan.'
'MAYIS AYI ŞAMPİYONLUK AYI'
'Bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon sezonu olacağını söylemiştim. Dayanışma, zor zamanda olur. Kuruluş ve kurtuluş ruhuyla olur. Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur.'
'KALDIRAMAYACAĞI KUPA YOK'
'Galatasaray, bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı Galatasaray için şampiyonluk ayıdır. Başka bir anlamı yoktur. Mayıs bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Zaten başkanımız her zaman olduğu gibi her türlü özveriyi gösteriyor. Genel kurul kararıdır kimin başkan olacağı, Dursun Başkanımızın her türlü özveriyi göstererek birçok camiadaki insanın da temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si yoktur.'
'KENETLENMEK REFLEKSİMİZ OLMUŞ'
'12 gün önce kenetlenme çağrısı yaptık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiğinde her türlü derdi bir kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz, şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla, sonuna kadar hak ederek mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız kendimize güvenimizdendir. Görüyoruz ki kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşanıyor. Biz kenetlendikçe tüm duvarlar yıkılıyor. Biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir. Güçlü olan ve yenilmeyen yalnız azimdir. Biz aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın tüm bileşenlerinde bu irade var. Son zamanlarda 'Kenetlen, başka Galatasaray yok' diyoruz. Bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Buna yürekten inanıyorum, herkesin buna devam edeceğini biliyorum. Hep birlikte nice mayıslarımız olsun inşallah.'
'BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM'
Başkanlığa aday olacak mısınız?
'Yok yok. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Galatasaray camiası içindeki insanlar bilir, telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa derim. İletişim kurar insan. 9 yaşında kızım okul başkanı oldu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Herkesten özür diliyorum. Seçim oldukça karıştırılmak isteniyor. Net ifade ettim. Yönetim olarak bildiğim herkesin, bu konuda görüşü net. Genel kurulu kararıdır seçim. Bu gayreti, özveriyi gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkan'ın devam etmesidir. Projeler var, bunların tamamlanması lazım. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı.'
RIDVAN YILMAZ VE ABDULKADİR ÖMÜR SORUSUNA CEVAP
'Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam. Yapmak da doğru değil.'
TRANSFER AÇIKLAMASI
Sol bek, orta saha transferi var mı? Gelecek gidecek oyuncular konusunda hangi aşamadayız?
'Değerli bir takımımız var. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Ülkemizde şöyle bir şey var, Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de, geçen seneki Kaan Ayhan şimdi ne kadar başarıyla birçok pozisyonda mücadele ediyor. Barış da öyle. Çok iyi oynayan bir kaptanımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz.'
'KIŞ TRANSFERDE SEÇENEK AZ'
Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Geçen seneki takımın planlaması içinde doğru adımlar atmak lazım. Sonuçta uzun sözleşme olursa, 2-3 sene bile olsa kontenjan dolduruyorsunuz. Kış transferinde seçenek azdır.
MAAŞLAR ALINAMIYOR İDDİASINA CEVAP
Futbolcuların maaşlarını alamadığı söylendi, yalanlandı. Şimdi de Okan Hoca için benzer şeyler söyleniyor. Bu haberler kasıtlı mı çıkarılıyor?
'Kesinlikle! Gerçek olmayan şeylerin kasıt dışında şeyi çok yoktur. Ufacık yanlış anlaşılmaysa kasıt yoktur ama bir kısmı doğru olması lazım. Hocalarımızın maaşı günden güne yatıyor. Oyuncuların primleri dahil yattı. Ziyech için çıkarıldı, başka oyuncularla ilgili çıkarıldı. Icardi aylarca iğneyle oynadı. Belli gün dinlenmesi gerekiyordu. Her şeyle ilgili çıkarılıyor. Bunları belgeleriyle ortaya koymak mümkün, maaşları... Başkanımız zaten ifade etti. Hiçbir zaman gündem olmadı. Şu anda sene başından beri olan tüm primler ödendi.'
ANGELINO AÇIKLAMASI
'Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir bilgi yok. 3-4 takım istiyor, onu biliyorum. Benim bir takım ismi vermem doğru olmaz. Bir takımda karar kılarlarsa... Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır.'
FERNANDO MUSLERA
'Muslera ile ilgili onun talebi nedir, görüşme oldu mu?'
Erden Timur: 'Geçen sene Muslera ile bir görüşme oldu. Kaptanımızla görüşeceğiz. Bizim efsanemiz, çok önemli değer. O yüzden kaptanımızla görüşeceğiz. Onun da isteği... Aktif futbola devam etmek istemiyorsa başka bir konu. Devam etmek istiyorsa çözeriz.'