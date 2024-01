3 / 17



'TEK HEDDEF ŞAMPİYONLUK'

'Her ne olursa olsun, birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray renklerine aşık insanların, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımı zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde biz bir olduğumuz, beraber olduğumu zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzede çok nettir. Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stadyumdan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a Ada'ya kadar her bir birimimizde çalışan, emek veren arkadaşlarımız burada bizlere çay veren kardeşlerimiz, hepimiz, her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız.'