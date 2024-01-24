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'KENETLENMEK REFLEKSİMİZ OLMUŞ'

'12 gün önce kenetlenme çağrısı yaptık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiğinde her türlü derdi bir kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz, şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla, sonuna kadar hak ederek mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız kendimize güvenimizdendir. Görüyoruz ki kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşanıyor. Biz kenetlendikçe tüm duvarlar yıkılıyor. Biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir. Güçlü olan ve yenilmeyen yalnız azimdir. Biz aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın tüm bileşenlerinde bu irade var. Son zamanlarda 'Kenetlen, başka Galatasaray yok' diyoruz. Bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Buna yürekten inanıyorum, herkesin buna devam edeceğini biliyorum. Hep birlikte nice mayıslarımız olsun inşallah.'