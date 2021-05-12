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Farklı galibiyetin gizli kahramanı Muslera

Farklı galibiyetin gizli kahramanı Muslera
12 Mayıs 2021 Çarşamba

Denizlispor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de son hafta öncesi şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'da, kaleci Fernando Muslera karşılaşma 0-0'ken yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katlı sağladı.

Galatasaray, Denizlispor karşısında farklı kazandı ama ilk golü atmadan önce ev sahibi çok tehlikeli ataklar yarattı.
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Galatasaray, Denizlispor karşısında farklı kazandı ama ilk golü atmadan önce ev sahibi çok tehlikeli ataklar yarattı.

<p>Sarı-Kırmızılılar'da bu anlarda kaptan Fernando Muslera, kalesinde adeta devleşti. </p>
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Sarı-Kırmızılılar'da bu anlarda kaptan Fernando Muslera, kalesinde adeta devleşti.

<p>Denizli, Aslan'ın kalesinde özellikle sol taraftan ciddi ataklar geliştirdi. </p>
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Denizli, Aslan'ın kalesinde özellikle sol taraftan ciddi ataklar geliştirdi.

<p>Burada da başrolü oynayan isim, Hasan Ayaroğlu'ydu. İlk 20 dakika içerisinde Hasan, sol kanattan iki kez Muslera'nın koruduğu kaleyi yokladı.</p>
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Burada da başrolü oynayan isim, Hasan Ayaroğlu'ydu. İlk 20 dakika içerisinde Hasan, sol kanattan iki kez Muslera'nın koruduğu kaleyi yokladı.

<p>Uruguaylı file bekçisi, yakın mesafeden gelen iki topu da kurtararak, mutlak golleri önledi.</p>
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Uruguaylı file bekçisi, yakın mesafeden gelen iki topu da kurtararak, mutlak golleri önledi.

<p>İkinci yarıda kalan bölümde sıkıntı yaşamayan deneyimli kaleci, arkadaşlarını da daha fazla gol atmaları adına motive ederek, hızlı oynamalarını istedi. </p>
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İkinci yarıda kalan bölümde sıkıntı yaşamayan deneyimli kaleci, arkadaşlarını da daha fazla gol atmaları adına motive ederek, hızlı oynamalarını istedi.

<p>Muslera, 90 dakikayı kalesine gelen 3 şutun 2'sini kurtararak tamamladı. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Muslera, 90 dakikayı kalesine gelen 3 şutun 2'sini kurtararak tamamladı.


Fanatik

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