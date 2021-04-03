Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Fatih Terim'in kadro tercihleri ve yapılan eleştiriler dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın üçlüsünü oluşturan Marcao, Luyindama ve Yedlin'in cezaları sebebiyle farklı tercihler yapmak zorunda kaldı.
ŞENER VE GEDSON TERCİHİ
Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü.
Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.
Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.
BU SEZON İLK KEZ
Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Goller 21. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'dan geldi.
İSABETLİ ŞUT YOK
Sarı-kırmızılılar, bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Daha önce Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ilk devreyi boş geçmişlerdi.
RIBEIRO'DAN ŞIK GOL
29. dakikada Ribeiro ceza sahası dışında buluştuğu topu sağ ayağı ile kavisli bir şutla uzak 90'a yolladı. Top üst köşeden ağlarda. Muslera'nın topa uzanması yetersiz kaldı.
Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.
ASLAN'DA KALE DÜŞTÜ
Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünde kalesinde en az 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım sadece Kayseri'den gol yemedi
ARDA'DAN HATAY KAPTANINA SİTEM
Maçtaki ilk kart Arda Turan'a çıktı. Arda Turan'dan taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e: 'Zamana oynama kaptan. Zamana oynama.' dedi.