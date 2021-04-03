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  • Fatih Terim'in o kararı olay oldu! Hatayspor-Galatasaray maçında Arda Turan'ın sözleri TV'den duyuldu

Fatih Terim'in o kararı olay oldu! Hatayspor-Galatasaray maçında Arda Turan'ın sözleri TV'den duyuldu

Fatih Terim'in o kararı olay oldu! Hatayspor-Galatasaray maçında Arda Turan'ın sözleri TV'den duyuldu
03 Nisan 2021 Cumartesi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray maçına teknik direktör Fatih Terim'in kararları damgasını vurdu. Arda Turan'ın o sözleri TV'den duyuldu.

<p>Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Fatih Terim'in kadro tercihleri ve yapılan eleştiriler dikkat çekti.</p>
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Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Fatih Terim'in kadro tercihleri ve yapılan eleştiriler dikkat çekti.

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın üçlüsünü oluşturan Marcao, Luyindama ve Yedlin'in cezaları sebebiyle farklı tercihler yapmak zorunda kaldı.</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın üçlüsünü oluşturan Marcao, Luyindama ve Yedlin'in cezaları sebebiyle farklı tercihler yapmak zorunda kaldı.

<p><b>ŞENER VE GEDSON TERCİHİ</b></p><p>Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü.</p>
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ŞENER VE GEDSON TERCİHİ

Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü.

<p>Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.</p>
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Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.

<p>Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.</p>
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Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

<p> Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.</p>
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Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

<p><b>BU SEZON İLK KEZ</b></p><p>Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Goller 21. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'dan geldi.</p>
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BU SEZON İLK KEZ

Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Goller 21. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'dan geldi.

<p><b>İSABETLİ ŞUT YOK</b></p><p>Sarı-kırmızılılar, bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Daha önce Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ilk devreyi boş geçmişlerdi.</p>
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İSABETLİ ŞUT YOK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Daha önce Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ilk devreyi boş geçmişlerdi.

<p><b>RIBEIRO'DAN ŞIK GOL</b></p><p><br></p>
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RIBEIRO'DAN ŞIK GOL


<p>29. dakikada Ribeiro ceza sahası dışında buluştuğu topu sağ ayağı ile kavisli bir şutla uzak 90'a yolladı. Top üst köşeden ağlarda. Muslera'nın topa uzanması yetersiz kaldı.<br></p>
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29. dakikada Ribeiro ceza sahası dışında buluştuğu topu sağ ayağı ile kavisli bir şutla uzak 90'a yolladı. Top üst köşeden ağlarda. Muslera'nın topa uzanması yetersiz kaldı.

<p>Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı. </p>
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Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

<p><b>ASLAN'DA KALE DÜŞTÜ </b></p><p><br></p>
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ASLAN'DA KALE DÜŞTÜ


<p>Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünde kalesinde en az 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım sadece Kayseri'den gol yemedi</p>
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Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünde kalesinde en az 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım sadece Kayseri'den gol yemedi

<p><b>ARDA'DAN HATAY KAPTANINA SİTEM</b></p>
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ARDA'DAN HATAY KAPTANINA SİTEM

<p>Maçtaki ilk kart Arda Turan'a çıktı. Arda Turan'dan taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e: 'Zamana oynama kaptan. Zamana oynama.' dedi.</p>
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Maçtaki ilk kart Arda Turan'a çıktı. Arda Turan'dan taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e: 'Zamana oynama kaptan. Zamana oynama.' dedi.

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