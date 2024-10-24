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EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ

Avrupa kupaları tarihinde Manchester United'a 6+ maçta 22 takım arasında Fenerbahçe'den daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip bir ekip bulunmuyor (%50; 3/6). Kırmızı Şeytanlar'ı bu turnuvalarda sarı-lacivertlilerden (3) daha fazla mağlup eden sadece beş takım var: Barcelona (6), Bayern (6), Juventus (6), Milan (5), Real Madrid (5).