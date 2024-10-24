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  • Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik maçta hedef galibiyet

Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik maçta hedef galibiyet

Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik maçta hedef galibiyet
24 Ekim 2024 Perşembe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Her iki takım için büyük öneme sahip maç öncesi çıkan istatistikleri derledik. İşte o istatistikler...

<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...</p>
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...

<p><b>EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ</b></p><p>Avrupa kupaları tarihinde Manchester United'a 6+ maçta 22 takım arasında Fenerbahçe'den daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip bir ekip bulunmuyor (%50; 3/6). Kırmızı Şeytanlar'ı bu turnuvalarda sarı-lacivertlilerden (3) daha fazla mağlup eden sadece beş takım var: Barcelona (6), Bayern (6), Juventus (6), Milan (5), Real Madrid (5).</p>
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EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ

Avrupa kupaları tarihinde Manchester United'a 6+ maçta 22 takım arasında Fenerbahçe'den daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip bir ekip bulunmuyor (%50; 3/6). Kırmızı Şeytanlar'ı bu turnuvalarda sarı-lacivertlilerden (3) daha fazla mağlup eden sadece beş takım var: Barcelona (6), Bayern (6), Juventus (6), Milan (5), Real Madrid (5).

<p><b>SON MAÇTA JOSE İLE MAĞLUBİYET</b></p><p>Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı Avrupa kupası maçında sırasıyla birer galibiyet (3) ve mağlubiyet (3) alan Manchester United, son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybetti (Kasım 2016). Kırmızı Şeytanlar, o mağlubiyeti şu an sarı-lacivertli rakibini çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde aldı.</p>
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SON MAÇTA JOSE İLE MAĞLUBİYET

Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı Avrupa kupası maçında sırasıyla birer galibiyet (3) ve mağlubiyet (3) alan Manchester United, son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybetti (Kasım 2016). Kırmızı Şeytanlar, o mağlubiyeti şu an sarı-lacivertli rakibini çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde aldı.

<p><b>FENERBAHÇE, 4. OLMAK İSTİYOR</b></p><p>Manchester United'ı konuk ettiği son iki Avrupa kupası maçını kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalar tarihinde Juventus (1997), Milan (2007) ve Bayern'in (2023) ardından Kırmızı Şeytanlar'ı üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup eden dördüncü takım olmak istiyor.</p>
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FENERBAHÇE, 4. OLMAK İSTİYOR

Manchester United'ı konuk ettiği son iki Avrupa kupası maçını kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalar tarihinde Juventus (1997), Milan (2007) ve Bayern'in (2023) ardından Kırmızı Şeytanlar'ı üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup eden dördüncü takım olmak istiyor.

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Manchester United'ın Avrupa kupaları tarihinde Türkiye'den (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir) daha fazla temsilcisine mağlup olduğu sadece üç ülke bulunuyor: İspanya (8), Almanya (5), İtalya (5).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Manchester United'ın Avrupa kupaları tarihinde Türkiye'den (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir) daha fazla temsilcisine mağlup olduğu sadece üç ülke bulunuyor: İspanya (8), Almanya (5), İtalya (5).

<p><b>TEK YENİLGİ SAINT-GILLOISE'A</b></p><p>Evinde oynadığı son 17 Avrupa kupası maçının 14'ünü kazanan Fenerbahçe, Ağustos 2022'de başlayan bu süreçten bu yana en fazla iç saha galibiyeti alan ekip konumunda (2B 1M). Sarı-lacivertliler, bu 17 karşılaşmadaki tek yenilgisini gol atamadığı tek iç saha maçında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak aldı (Mart 2024).</p>
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TEK YENİLGİ SAINT-GILLOISE'A

Evinde oynadığı son 17 Avrupa kupası maçının 14'ünü kazanan Fenerbahçe, Ağustos 2022'de başlayan bu süreçten bu yana en fazla iç saha galibiyeti alan ekip konumunda (2B 1M). Sarı-lacivertliler, bu 17 karşılaşmadaki tek yenilgisini gol atamadığı tek iç saha maçında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak aldı (Mart 2024).

<p><b>5 MAÇTIR KAZANAMIYOR</b></p><p>Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçı kazanamayan Manchester United (3B 2M), daha uzun bir seriyi en son 1980-1983 seneleri arasında yaşadı (6 maç).</p>
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5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçı kazanamayan Manchester United (3B 2M), daha uzun bir seriyi en son 1980-1983 seneleri arasında yaşadı (6 maç).

<p><b>EDIN DZEKO'DAN MANU'YA 9 GOL</b></p><p>Manchester United ile karşılaştığı 11 resmi maçta 9 gol atan Edin Dzeko'nun profesyonel kariyerinde filelerini daha fazla havlanadırdığı tek rakibi Viktoria Plzen (11).</p>
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EDIN DZEKO'DAN MANU'YA 9 GOL

Manchester United ile karşılaştığı 11 resmi maçta 9 gol atan Edin Dzeko'nun profesyonel kariyerinde filelerini daha fazla havlanadırdığı tek rakibi Viktoria Plzen (11).

<p><b>SON 4 MAÇTA 4 GOLE KATKI</b></p><p>Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta dört golde pay sahibi olan Christian Eriksen (2 gol & 2 asist), bu turnuvaların ön elemeler sonrası aşamalarında daha önce görev yaptığı 21 karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitleyebilir (2 gol & 3 asist).</p>
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SON 4 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta dört golde pay sahibi olan Christian Eriksen (2 gol & 2 asist), bu turnuvaların ön elemeler sonrası aşamalarında daha önce görev yaptığı 21 karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitleyebilir (2 gol & 3 asist).

<p><b>17 MAÇTA 2 GALİBİYET</b></p><p>Daha önce çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 17 maçın sadece ikisini kazanabilen Jose Mourinho (4B 11M), bu galibiyetlerden birini Tottenham'ın başında Manchester United'ı 6-1 mağlup ederek aldı (Ekim 2020).</p>
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17 MAÇTA 2 GALİBİYET

Daha önce çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 17 maçın sadece ikisini kazanabilen Jose Mourinho (4B 11M), bu galibiyetlerden birini Tottenham'ın başında Manchester United'ı 6-1 mağlup ederek aldı (Ekim 2020).

<p><b>TEK MAĞLUBİYET TOTTENHAM'LA</b></p><p>Teknik Direktörlük kariyerinde Manchester United'ı konuk ettiği 13 resmi maçın sadece birini kaybeden Jose Mourinho (6G 6B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Tottenham ile yaşadı (1-3; Nisan 2021).</p>
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TEK MAĞLUBİYET TOTTENHAM'LA

Teknik Direktörlük kariyerinde Manchester United'ı konuk ettiği 13 resmi maçın sadece birini kaybeden Jose Mourinho (6G 6B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Tottenham ile yaşadı (1-3; Nisan 2021).
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