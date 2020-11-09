Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele 0-0 devam ederken Pelkas'ın attığı gol VAR'dan gelen uyarı sonrasında iptal edilmişti.
Orta hakem Ali Şansalan, VAR hakemi Koray Gençerler tarafından uyarılmıştı. Pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, gol öncesinde Valencia'nın topa elle müdahale ettiğine hükmetmişti.
Fenerbahçeli Hukukçular Derneği ise Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi Koray Gençerler ve AVAR hakemi Zorbay Küçük hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
İşte Fenerbahçeli Hukukçular Derneği'nin yaptığı açıklama!
Hakem otoriteleri ve yorumcular da pozisyonla ilgili farklı görüşler bildirdi. En çarpıcı iddia ise Abdülkerim Durmaz'dan geldi.
Tümer Metin ve Ali Gültiken, kurala göre yorumlanacaksa elle oynama kararının doğru olduğunu ifade etti.
AHMET ÇAKAR: POZİSYON GRİ BİLE DEĞİL
Tuncay Şanlı, kararın devam yönünde olması gerektiğini ifade ederken Ahmet Çakar 'VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı.' dedi.
Eski hakem Deniz Çoban: 'Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde hakemlere verilen talimat, el vücuttan açık ise elle oynama var. MHK'nın talimatına göre bu penaltı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar tartışmalı pozisyonda VAR, devreye girmez.' ifadelerini kullandı
Tahir Kum, 'VAR'ın varlık gerekçesi; açık ve net hataları yani skandalları önlemek içindir... Yani böyle 'bana göre sana göre' pozisyonlar için değil. Bunca zaman, onlarca yorumcu, onlarca açıdan bakıp hâlâ Valencia'nın pozisyonuyla ilgili ortak bir kararda buluşamamışsa anlayın ki o pozisyon VAR'lık bir pozisyon değildir!' şeklinde görüş bildirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Abdulkerim Durmaz ise Spor Arena'ya yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:
'DÜNDEN RAZIYDI'
'Pozisyonun el olmadığını ve hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı art niyetli olduğunu programda da söyledim, orta hakem zaten bu pozisyona dünden razıydı kendisi tatmin olmamasına rağmen golü iptal etti. Pozisyona gri diyorlar ama milyonlarca kez baksan oradan bir kol çıkmaz.'
2.5-3 DAKİKA İNCELEDİ
'VAR’a gidip en 2.5-3 dakika inceledi bu pozisyonun gol olduğu söylemek için futbol yorumcusu olmaya bile gerek yok gözleri bozuk olmayan herkes pozisyona gol der.'
'FENERBAHÇE'YE KARŞI CEPHE OLUŞTU'
'Ben bu pozisyonun hakemlerin yıllardır Fenerbahçe’ye karşı süren bir tutumu olarak görüyorum ve benim için sürpriz olmuyor en basit daha geçtiğimiz sezon Göztepe maçında yaşananları bile hatırlıyoruz. Fenerbahçe karşısında olan günlük hakem hataları değil bunlar bana göre planlı artık sadece MHK Başkanı demiyorum onlar değişiyor ama Türk hakemlerinin kendi arasında Fenerbahçe’ye karşı bir cephe oluşturduğunu düşünüyorum.'
BEN DE YÖNETSEM KAZANSIN İSTEMEM
Bunun sebebini de ‘taraftarlığa’ bağlıyorum. Mesela Ümit Öztürk’ün Galatasaraylı olduğu çok aşikardır geçen sezon Galatasaray’ın Alanyaspor ile oynadığı maçta skandal bir maç yönetti ve maçtan sonra Fatih Terim’in yanına gidip ‘biz ailece senin hayranınız‘ demişti, bu adamın Fenerbahçe maçını yönetirken hissiyatını düşünün. Ben de Galatasaray maçı yönetsem kazanmasını istemem açıkçası.
VAR'IN KARIŞMAMASI LAZIM
'Bu pozisyonda el olduğu için VAR’ın karışmaması lazım ama konu Fenerbahçe olunca karışıyorlar. Fenerbahçe’nin ligi koparmasına müsaade etmek istemiyorlar gönülleri gitmiyor.'