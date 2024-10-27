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EN AZ İSABETLİ PAS YAPAN TAKIM

Bu sezon topa sahip olma yüzdesi en düşük Süper Lig takımı olan Bodrum FK (%41), aynı zamanda Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda maç başına en az isabetli pas yapan ekip konumunda (205).