Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...
75. TAKIM BODRUM FK
Bodrum FK, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 75'inci takım olacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar rakip olduğu 74 takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.
SON 15 MAÇIN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİ
Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 15 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (11G 4B), bu şekilde son yenilgisini Ocak 2022'de Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup olarak aldı.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI
Bodrum FK bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamadı (1B 2M) ve son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (1B 1M).
MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE
Süper Lig'de görev yaptığı son iç saha maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho, Josef Venglos'tan (1993) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste iki iç saha mağlubiyeti alan ilk yabancı teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.
SON İKİ DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçında gol yemeyen Bodrum FK (1G 1B), üst üste üç dış saha karşılaşmasında gole kapama yaptığı son süreci Kasım-Aralık 2022 arasında 1. Lig'de yaşadı.
DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana %50'in altında topa sahip olduğu ilk Süper Lig sezonunu yaşayan Fenerbahçe (%49.9), aynı zamanda en düşük organize hücum ortalamasında kaldığı sezonu geçiriyor (1.1).
EN AZ İSABETLİ PAS YAPAN TAKIM
Bu sezon topa sahip olma yüzdesi en düşük Süper Lig takımı olan Bodrum FK (%41), aynı zamanda Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda maç başına en az isabetli pas yapan ekip konumunda (205).
SON 6 MAÇTA 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Süper Lig'de çıktığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Dusan Tadic (5 gol & 3 asist), Fenerbahçe'nin attığı son dokuz golün (kendi kalesine atılanlar hariç) yedisinde pay sahibiydi (5 gol & 2 asist).
EN-NESYRI'DEN BÜYÜK FARK
Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı beklenen gol değeri (3.34 xG) ile attığı gol sayısı (1) arasında negatif anlamda en büyük fark olan oyuncu Youssef En-Nesyri (-2.34).
GOLLERİN YARISI PUSCAS'TAN
Bodrum FK'nın Süper Lig'de attığı son altı golün yarısını kaydeden isim olan George Puscas, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu.