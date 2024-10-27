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  • Fenerbahçe Süper Lig'de kritik virajda! İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike

Fenerbahçe Süper Lig'de kritik virajda! İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike

Fenerbahçe Süper Lig'de kritik virajda! İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike
27 Ekim 2024 Pazar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Avrupa Ligi maçı öncesi Samsunspor deplasmanında yara alan sarı lacivertli ekip bu akşamki maçı kazanıp taraftarından özür dilemeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

<p>Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...</p>
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...

<p><b>75. TAKIM BODRUM FK</b></p><p>Bodrum FK, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 75'inci takım olacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar rakip olduğu 74 takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.</p>
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75. TAKIM BODRUM FK

Bodrum FK, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 75'inci takım olacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar rakip olduğu 74 takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.

<p><b>SON 15 MAÇIN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİ</b></p><p>Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 15 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (11G 4B), bu şekilde son yenilgisini Ocak 2022'de Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup olarak aldı.</p>
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SON 15 MAÇIN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİ

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 15 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (11G 4B), bu şekilde son yenilgisini Ocak 2022'de Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup olarak aldı.

<p><b>İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI</b></p><p>Bodrum FK bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamadı (1B 2M) ve son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (1B 1M).</p>
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İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI

Bodrum FK bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamadı (1B 2M) ve son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (1B 1M).

<p><b>MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE</b></p><p>Süper Lig'de görev yaptığı son iç saha maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho, Josef Venglos'tan (1993) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste iki iç saha mağlubiyeti alan ilk yabancı teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.</p>
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MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE

Süper Lig'de görev yaptığı son iç saha maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho, Josef Venglos'tan (1993) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste iki iç saha mağlubiyeti alan ilk yabancı teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.

<p><b>SON İKİ DEPLASMANDA GOL YEMEDİ</b></p><p>Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçında gol yemeyen Bodrum FK (1G 1B), üst üste üç dış saha karşılaşmasında gole kapama yaptığı son süreci Kasım-Aralık 2022 arasında 1. Lig'de yaşadı.</p>
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SON İKİ DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçında gol yemeyen Bodrum FK (1G 1B), üst üste üç dış saha karşılaşmasında gole kapama yaptığı son süreci Kasım-Aralık 2022 arasında 1. Lig'de yaşadı.

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana %50'in altında topa sahip olduğu ilk Süper Lig sezonunu yaşayan Fenerbahçe (%49.9), aynı zamanda en düşük organize hücum ortalamasında kaldığı sezonu geçiriyor (1.1).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana %50'in altında topa sahip olduğu ilk Süper Lig sezonunu yaşayan Fenerbahçe (%49.9), aynı zamanda en düşük organize hücum ortalamasında kaldığı sezonu geçiriyor (1.1).

<p><b>EN AZ İSABETLİ PAS YAPAN TAKIM</b></p><p>Bu sezon topa sahip olma yüzdesi en düşük Süper Lig takımı olan Bodrum FK (%41), aynı zamanda Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda maç başına en az isabetli pas yapan ekip konumunda (205).</p>
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EN AZ İSABETLİ PAS YAPAN TAKIM

Bu sezon topa sahip olma yüzdesi en düşük Süper Lig takımı olan Bodrum FK (%41), aynı zamanda Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda maç başına en az isabetli pas yapan ekip konumunda (205).

<p><b>SON 6 MAÇTA 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI</b></p><p>Süper Lig'de çıktığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Dusan Tadic (5 gol & 3 asist), Fenerbahçe'nin attığı son dokuz golün (kendi kalesine atılanlar hariç) yedisinde pay sahibiydi (5 gol & 2 asist).</p>
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SON 6 MAÇTA 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Süper Lig'de çıktığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Dusan Tadic (5 gol & 3 asist), Fenerbahçe'nin attığı son dokuz golün (kendi kalesine atılanlar hariç) yedisinde pay sahibiydi (5 gol & 2 asist).

<p><b>EN-NESYRI'DEN BÜYÜK FARK</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı beklenen gol değeri (3.34 xG) ile attığı gol sayısı (1) arasında negatif anlamda en büyük fark olan oyuncu Youssef En-Nesyri (-2.34).</p>
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EN-NESYRI'DEN BÜYÜK FARK

Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı beklenen gol değeri (3.34 xG) ile attığı gol sayısı (1) arasında negatif anlamda en büyük fark olan oyuncu Youssef En-Nesyri (-2.34).

<p><b>GOLLERİN YARISI PUSCAS'TAN</b></p><p>Bodrum FK'nın Süper Lig'de attığı son altı golün yarısını kaydeden isim olan George Puscas, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu.</p>
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GOLLERİN YARISI PUSCAS'TAN

Bodrum FK'nın Süper Lig'de attığı son altı golün yarısını kaydeden isim olan George Puscas, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu.
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