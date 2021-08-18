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Fernando: Beşiktaş'a gelmeye hazırım

Fernando: Beşiktaş'a gelmeye hazırım
18 Ağustos 2021 Çarşamba

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı oyuncu Fernando Lucas Martins, siyah beyazlı takıma gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

<p>Michy Batshuayi'yle görüşmelere başlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. </p>
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Michy Batshuayi'yle görüşmelere başlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.

<p>Siyah-beyazlıların bu bölge için <b>Fernando Lucas Martins</b>'i istediği yönündeki iddialara oyuncunun kendisi yanıt verdi.</p>
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Siyah-beyazlıların bu bölge için Fernando Lucas Martins'i istediği yönündeki iddialara oyuncunun kendisi yanıt verdi.

<p>A Spor'a konuşan Brezilyalı yıldız, <b>'Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.' </b>dedi. </p>
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A Spor'a konuşan Brezilyalı yıldız, 'Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.' dedi.

<p>Fernando Lucas Martins'in açıklamaları şöyle:</p>
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Fernando Lucas Martins'in açıklamaları şöyle:

<p>'Öncelikle Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız.' </p>
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'Öncelikle Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız.'

<p>'Evet şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.'</p>
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'Evet şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.'

<p>'Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz.'</p>
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'Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz.'

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