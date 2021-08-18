Michy Batshuayi'yle görüşmelere başlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlıların bu bölge için Fernando Lucas Martins'i istediği yönündeki iddialara oyuncunun kendisi yanıt verdi.
A Spor'a konuşan Brezilyalı yıldız, 'Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.' dedi.
Fernando Lucas Martins'in açıklamaları şöyle:
'Öncelikle Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız.'
'Evet şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.'
'Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz.'