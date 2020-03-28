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  • Futbol dünyası koronavirüse karşı kenetlendi! O isimler sosyal sorumluluk kampanyası başlattı

Futbol dünyası koronavirüse karşı kenetlendi! O isimler sosyal sorumluluk kampanyası başlattı

Futbol dünyası koronavirüse karşı kenetlendi! O isimler sosyal sorumluluk kampanyası başlattı
28 Mart 2020 Cumartesi

Süper Lig'in ünlü futbolcıları koronavirüsün sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapmak için sosyal medyada sosyal sorumluluk hareketi başlattı.

<p><strong>ARDA, BURAK, EMRE ÇOLAK</strong></p><p>Emre Çolak, Arda Turan ve Burak Yılmaz, koronavirüs salgınından etkilenerek maddi zorluk çeken ailelerin (sayı belirsiz) kira giderini (süreli) karşılayacak.</p>
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ARDA, BURAK, EMRE ÇOLAK

Emre Çolak, Arda Turan ve Burak Yılmaz, koronavirüs salgınından etkilenerek maddi zorluk çeken ailelerin (sayı belirsiz) kira giderini (süreli) karşılayacak.

<p><strong>250 AİLENİN GIDA İHTİYACI</strong></p><p>Cenk Tosun, 'dayanışma günleri' kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.</p>
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250 AİLENİN GIDA İHTİYACI

Cenk Tosun, 'dayanışma günleri' kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.

<p><strong>İRFAN CAN KAHVECİ</strong></p><p>Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ihtiyaç sahibi olan 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacak</p>
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İRFAN CAN KAHVECİ

Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ihtiyaç sahibi olan 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacak

<p><strong>MERT GÜNOK</strong></p><p>Milli kalecimiz Mert Günok, “Dayanışma günleri” kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak</p>
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MERT GÜNOK

Milli kalecimiz Mert Günok, “Dayanışma günleri” kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak

<p><strong>OĞULCAN ÇAĞLAYAN</strong></p><p>Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı: 'Böyle günlerde yardımlaşarak atlatacağız.'</p>
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı: 'Böyle günlerde yardımlaşarak atlatacağız.'

<p><strong>UMUT MERAŞ</strong></p><p>Milli futbolcumuz Umut Meraş 200 ailenin, Rizesporlu futbolcu Orhan Ovacıklı ise 40 ailenin gıda paketini ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.</p>
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UMUT MERAŞ

Milli futbolcumuz Umut Meraş 200 ailenin, Rizesporlu futbolcu Orhan Ovacıklı ise 40 ailenin gıda paketini ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

<p><strong>100 AİLEYE ERZAK PAYLAŞIMI</strong></p><p>Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı.</p><p>'Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.'</p>
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100 AİLEYE ERZAK PAYLAŞIMI

Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı.

'Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.'

<p><strong>MERİH DEMİRAL'DAN 2000 AİLEYE ERZAK</strong></p><p>Juventuslu Merih Demiral erzak yardımında 2000 aileye destek olacağını açıklayacak şu ifadeleri kullandı: 'Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan KIZILAY'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...'</p>
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MERİH DEMİRAL'DAN 2000 AİLEYE ERZAK

Juventuslu Merih Demiral erzak yardımında 2000 aileye destek olacağını açıklayacak şu ifadeleri kullandı: 'Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan KIZILAY'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...'

<p><strong>UMUT NAYİR DE AÇIKLADI</strong></p><p>Beşiktaşlı Umut Nayir, Altay Bayındır'ın davetine bu sözlerle karşılık verdi: 'Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum..'</p>
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UMUT NAYİR DE AÇIKLADI

Beşiktaşlı Umut Nayir, Altay Bayındır'ın davetine bu sözlerle karşılık verdi: 'Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum..'

<p><strong>FURKAN SOYALP PASI ALDI</strong></p><p>Gaziantep FK'da oynayan Furkan Soyalp de erzak yardımına bu sözlerle katıldı</p>
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FURKAN SOYALP PASI ALDI

Gaziantep FK'da oynayan Furkan Soyalp de erzak yardımına bu sözlerle katıldı

<p><strong>OKAN KOCUK AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ</strong></p><p>Bu güzel davet için teşekkür ederim Umut Nayir kardeşim. Davetini kabul ediyor ben de bu süreçte 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Hep beraber bu zorlu sürecin üzerinden en kısa sürede geleceğiz.</p>
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OKAN KOCUK AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

Bu güzel davet için teşekkür ederim Umut Nayir kardeşim. Davetini kabul ediyor ben de bu süreçte 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Hep beraber bu zorlu sürecin üzerinden en kısa sürede geleceğiz.

<p><strong>TAYLAN DA KATILDI</strong></p><p>1000 Erzak yardımı için Galatasaray'ın kalecilerinden Okan Kocuk'tan pası alan Taylan Antalyalı, genç ismin paylaşımının altına 'Tabiki varım kardeşim' yorumunu bırakarak destek sözü verdi.</p>
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TAYLAN DA KATILDI

1000 Erzak yardımı için Galatasaray'ın kalecilerinden Okan Kocuk'tan pası alan Taylan Antalyalı, genç ismin paylaşımının altına 'Tabiki varım kardeşim' yorumunu bırakarak destek sözü verdi.

<p><strong>İLHAN PARLAK'IN PAYLAŞIMI</strong></p><p>Ankaragücü'nün deneyimli golcüsü İlhan Parlak 1000 aileye destek sözü verdi...</p>
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İLHAN PARLAK'IN PAYLAŞIMI

Ankaragücü'nün deneyimli golcüsü İlhan Parlak 1000 aileye destek sözü verdi...

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