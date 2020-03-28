ARDA, BURAK, EMRE ÇOLAK
Emre Çolak, Arda Turan ve Burak Yılmaz, koronavirüs salgınından etkilenerek maddi zorluk çeken ailelerin (sayı belirsiz) kira giderini (süreli) karşılayacak.
250 AİLENİN GIDA İHTİYACI
Cenk Tosun, 'dayanışma günleri' kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
İRFAN CAN KAHVECİ
Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ihtiyaç sahibi olan 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacak
MERT GÜNOK
Milli kalecimiz Mert Günok, “Dayanışma günleri” kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı: 'Böyle günlerde yardımlaşarak atlatacağız.'
UMUT MERAŞ
Milli futbolcumuz Umut Meraş 200 ailenin, Rizesporlu futbolcu Orhan Ovacıklı ise 40 ailenin gıda paketini ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
100 AİLEYE ERZAK PAYLAŞIMI
Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı.
'Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.'
MERİH DEMİRAL'DAN 2000 AİLEYE ERZAK
Juventuslu Merih Demiral erzak yardımında 2000 aileye destek olacağını açıklayacak şu ifadeleri kullandı: 'Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan KIZILAY'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...'
UMUT NAYİR DE AÇIKLADI
Beşiktaşlı Umut Nayir, Altay Bayındır'ın davetine bu sözlerle karşılık verdi: 'Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum..'
FURKAN SOYALP PASI ALDI
Gaziantep FK'da oynayan Furkan Soyalp de erzak yardımına bu sözlerle katıldı
OKAN KOCUK AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ
Bu güzel davet için teşekkür ederim Umut Nayir kardeşim. Davetini kabul ediyor ben de bu süreçte 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Hep beraber bu zorlu sürecin üzerinden en kısa sürede geleceğiz.
TAYLAN DA KATILDI
1000 Erzak yardımı için Galatasaray'ın kalecilerinden Okan Kocuk'tan pası alan Taylan Antalyalı, genç ismin paylaşımının altına 'Tabiki varım kardeşim' yorumunu bırakarak destek sözü verdi.
İLHAN PARLAK'IN PAYLAŞIMI
Ankaragücü'nün deneyimli golcüsü İlhan Parlak 1000 aileye destek sözü verdi...