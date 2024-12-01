Süper Lig'deki Galatasaray - Eyüpspor karşılaşması öncesi öne çıkan istatistikleri bir araya getirdik.
G.SARAY'IN 76. RAKİBİ
Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76'ncı takım olacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar rakip olduğu 75 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.
EN FAZLA GALİBİYET ALAN TAKIM
Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 maçında en fazla galibiyet alan (11) ve puan toplayan (34) takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz geçtiği son sezon ise 2007/08.
ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ
Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almad
5 PUAN KAYBETTİ
İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray (1G 1B 1M), daha önceki 15 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılmıştı (1B).
EN FAZLA PUAN KAYBEDEN TAKIM
Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Eyüpspor (12). Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında 28 dakika 1-0 önde oynayan Hatayspor'dan bu yana hiçbir takım sarı-kırmızılılara karşı skor üstünlüğü elde edemedi.
EN FAZLA TOP KAPTIRAN
Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de birinci bölgede en fazla top kaptıran (114) ve kaptırdığı toplar sonucunda kalesine en fazla şut gelen takım (26). Bu süreçte yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas fırsatı tanıyan ekip ise Galatasaray (8.3).
SADECE 3 OYUNCU VAR
Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girdiği maçlarda Michy Batshuayi'den (11) daha fazla gol atan sadece üç yabancı oyuncu bulunuyor: Pierre Webo (13), Ahmed Hassan (12) & Demba Ba (12).
EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM
Süper Lig'e geldiği 2022/23 sezonundan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (22), bu süreçte ortayla 10 asiste ulaşan üçüncü isim oldu (Guilherme ve Miguel Cardoso ile birlikte).
GOLLERİN YARISI ONDAN
Eyüpspor'un Süper Lig'deki son sekiz golünün yarısını kaydeden Mame Thiam'ın deplasmanda gol atamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Galatasaray (5 maç; Konyaspor ile eşit).
14 YIL SONRA İLK OLABİLİR
Arda Turan (37 yaş) bu maçı kazanırsa, Süper Lig'de Ümit Özat'tan (Ekim 2010; 34 yaş) bu yana Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden en genç teknik direktör olacak.