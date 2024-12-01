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Galatasaray 3 puan için sahaya çıkıyor! Zorlu maçta rakip Eyüpspor

Galatasaray 3 puan için sahaya çıkıyor! Zorlu maçta rakip Eyüpspor
1 Aralık 2024 Pazar

Lider Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Maçtan öne iki takımın istatistikleri derledik. İşte detaylar...

<p>Süper Lig'deki Galatasaray - Eyüpspor karşılaşması öncesi öne çıkan istatistikleri bir araya getirdik.</p>
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Süper Lig'deki Galatasaray - Eyüpspor karşılaşması öncesi öne çıkan istatistikleri bir araya getirdik.

<p><b>G.SARAY'IN 76. RAKİBİ</b></p><p>Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76'ncı takım olacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar rakip olduğu 75 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.</p>
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G.SARAY'IN 76. RAKİBİ

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76'ncı takım olacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar rakip olduğu 75 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.

<p><b>EN FAZLA GALİBİYET ALAN TAKIM</b></p><p>Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 maçında en fazla galibiyet alan (11) ve puan toplayan (34) takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz geçtiği son sezon ise 2007/08.</p>
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EN FAZLA GALİBİYET ALAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 maçında en fazla galibiyet alan (11) ve puan toplayan (34) takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz geçtiği son sezon ise 2007/08.

<p><b>ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ</b></p><p>Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almad</p>
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ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almad

<p><b>5 PUAN KAYBETTİ</b></p><p>İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray (1G 1B 1M), daha önceki 15 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılmıştı (1B).</p>
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5 PUAN KAYBETTİ

İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray (1G 1B 1M), daha önceki 15 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılmıştı (1B).

<p><b>EN FAZLA PUAN KAYBEDEN TAKIM</b></p><p>Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Eyüpspor (12). Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında 28 dakika 1-0 önde oynayan Hatayspor'dan bu yana hiçbir takım sarı-kırmızılılara karşı skor üstünlüğü elde edemedi.</p>
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EN FAZLA PUAN KAYBEDEN TAKIM

Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Eyüpspor (12). Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında 28 dakika 1-0 önde oynayan Hatayspor'dan bu yana hiçbir takım sarı-kırmızılılara karşı skor üstünlüğü elde edemedi.

<p><b>EN FAZLA TOP KAPTIRAN</b></p><p>Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de birinci bölgede en fazla top kaptıran (114) ve kaptırdığı toplar sonucunda kalesine en fazla şut gelen takım (26). Bu süreçte yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas fırsatı tanıyan ekip ise Galatasaray (8.3).</p>
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EN FAZLA TOP KAPTIRAN

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de birinci bölgede en fazla top kaptıran (114) ve kaptırdığı toplar sonucunda kalesine en fazla şut gelen takım (26). Bu süreçte yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas fırsatı tanıyan ekip ise Galatasaray (8.3).

<p><b>SADECE 3 OYUNCU VAR</b></p><p>Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girdiği maçlarda Michy Batshuayi'den (11) daha fazla gol atan sadece üç yabancı oyuncu bulunuyor: Pierre Webo (13), Ahmed Hassan (12) & Demba Ba (12).</p>
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SADECE 3 OYUNCU VAR

Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girdiği maçlarda Michy Batshuayi'den (11) daha fazla gol atan sadece üç yabancı oyuncu bulunuyor: Pierre Webo (13), Ahmed Hassan (12) & Demba Ba (12).

<p><b>EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM</b></p><p>Süper Lig'e geldiği 2022/23 sezonundan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (22), bu süreçte ortayla 10 asiste ulaşan üçüncü isim oldu (Guilherme ve Miguel Cardoso ile birlikte).</p>
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EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

Süper Lig'e geldiği 2022/23 sezonundan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (22), bu süreçte ortayla 10 asiste ulaşan üçüncü isim oldu (Guilherme ve Miguel Cardoso ile birlikte).

<p><b>GOLLERİN YARISI ONDAN</b></p><p>Eyüpspor'un Süper Lig'deki son sekiz golünün yarısını kaydeden Mame Thiam'ın deplasmanda gol atamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Galatasaray (5 maç; Konyaspor ile eşit).</p>
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GOLLERİN YARISI ONDAN

Eyüpspor'un Süper Lig'deki son sekiz golünün yarısını kaydeden Mame Thiam'ın deplasmanda gol atamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Galatasaray (5 maç; Konyaspor ile eşit).

<p><b>14 YIL SONRA İLK OLABİLİR</b></p><p>Arda Turan (37 yaş) bu maçı kazanırsa, Süper Lig'de Ümit Özat'tan (Ekim 2010; 34 yaş) bu yana Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden en genç teknik direktör olacak.</p>
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14 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Arda Turan (37 yaş) bu maçı kazanırsa, Süper Lig'de Ümit Özat'tan (Ekim 2010; 34 yaş) bu yana Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden en genç teknik direktör olacak.
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