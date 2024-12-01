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EN FAZLA TOP KAPTIRAN

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de birinci bölgede en fazla top kaptıran (114) ve kaptırdığı toplar sonucunda kalesine en fazla şut gelen takım (26). Bu süreçte yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas fırsatı tanıyan ekip ise Galatasaray (8.3).