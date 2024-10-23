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EN FAZLA GALİBİYET ALAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri olan Elfsborg (7; diğeri Vitoria Guimaraes), bu turnuvalarda boy gösterdiği daha önceki üç sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor (2022/23'te 0, 2021/22'de 4 & 2015/16'da 3).