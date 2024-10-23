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  • Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik virajda rakip Elfsborg

Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik virajda rakip Elfsborg

Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Kritik virajda rakip Elfsborg
23 Ekim 2024 Çarşamba

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Kritik maç öncesi iki takımın istatistiklerini derledik. İşte detaylar...

<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...</p>
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...

<p><b>İSVEÇ TAKIMLARINA ŞANS TUTMUYOR</b></p><p>Kulüp tarihinde bir İsveç takımına rakip olduğu ilk Avrupa kupası maçında AIK'i 2-1 mağlup eden Galatasaray (Eylül 1976), daha sonraki altı karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (2B 4M).</p>
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İSVEÇ TAKIMLARINA ŞANS TUTMUYOR

Kulüp tarihinde bir İsveç takımına rakip olduğu ilk Avrupa kupası maçında AIK'i 2-1 mağlup eden Galatasaray (Eylül 1976), daha sonraki altı karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (2B 4M).

<p><b>SON 5 MAÇIN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİLER</b></p><p>İsveç takımları, Avrupa kupalarında Türk rakiplerine konuk olduğu son beş maçın hiçbirini kaybetmedi (4G 1B).</p>
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SON 5 MAÇIN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİLER

İsveç takımları, Avrupa kupalarında Türk rakiplerine konuk olduğu son beş maçın hiçbirini kaybetmedi (4G 1B).

<p><b>OKAN BURUK BİR İLKİN PEŞİNDE</b></p><p>UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kupa 2 tarihinde üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Eylül 1992-Aralık 1999 arasında yakaladı (4 maç). Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında iç sahada üst üste üç Kupa 2 galibiyeti alan ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.</p>
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OKAN BURUK BİR İLKİN PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kupa 2 tarihinde üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Eylül 1992-Aralık 1999 arasında yakaladı (4 maç). Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında iç sahada üst üste üç Kupa 2 galibiyeti alan ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.

<p><b>SON 3 MAÇIN 2'SİNDE GALİP</b></p><p>Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Elfsborg (1M), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 6B 15M).</p>
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SON 3 MAÇIN 2'SİNDE GALİP

Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Elfsborg (1M), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 6B 15M).

<p><b>EN SON 2008-09'DA YAŞANDI</b></p><p>Bu sezon evinde oynadığı tek Avrupa Ligi maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarının grup/lig aşamasında ilk iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldığı son sezonu 2008/09 UEFA Kupası'nda yaşadı (2-1 vs Bellinzona & 1-0 vs Olympiakos).</p>
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EN SON 2008-09'DA YAŞANDI

Bu sezon evinde oynadığı tek Avrupa Ligi maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarının grup/lig aşamasında ilk iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldığı son sezonu 2008/09 UEFA Kupası'nda yaşadı (2-1 vs Bellinzona & 1-0 vs Olympiakos).

<p><b>EN FAZLA GALİBİYET ALAN İKİ TAKIMDAN BİRİ</b></p><p>Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri olan Elfsborg (7; diğeri Vitoria Guimaraes), bu turnuvalarda boy gösterdiği daha önceki üç sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor (2022/23'te 0, 2021/22'de 4 & 2015/16'da 3).</p>
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EN FAZLA GALİBİYET ALAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri olan Elfsborg (7; diğeri Vitoria Guimaraes), bu turnuvalarda boy gösterdiği daha önceki üç sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor (2022/23'te 0, 2021/22'de 4 & 2015/16'da 3).

<p><b>G.SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Porto ile birlikte en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri olan Galatasaray (16), Braga'nın (4.9 xG) ardından en yüksek beklenen gol değerine sahip ekip konumunda (4.8 xG).</p>
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G.SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Porto ile birlikte en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri olan Galatasaray (16), Braga'nın (4.9 xG) ardından en yüksek beklenen gol değerine sahip ekip konumunda (4.8 xG).

<p><b>YUNUS AKGÜN BİR İLKİ BAŞARABİLİR</b></p><p>Yunus Akgün, Avrupa kupalarının ön eleme sonrası aşamalarında Burak Yılmaz'dan (Ekim 2012-Mart 2013 arasında 6 maç) bu yana üst üste 3+ maçta gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak için sahaya çıkacak.</p>
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YUNUS AKGÜN BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Yunus Akgün, Avrupa kupalarının ön eleme sonrası aşamalarında Burak Yılmaz'dan (Ekim 2012-Mart 2013 arasında 6 maç) bu yana üst üste 3+ maçta gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak için sahaya çıkacak.

<p><b>EN FAZLA GOLE KATKI BAIDOO'DAN</b></p><p>Bu sezon Elfsborg formasıyla en fazla Avrupa kupası golüne katkı sağlayan isim olan Michael Baidoo, bu süreçte görev yaptığı 10 maçta yedi golde pay sahibi oldu (4 gol & 3 asist).</p>
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EN FAZLA GOLE KATKI BAIDOO'DAN

Bu sezon Elfsborg formasıyla en fazla Avrupa kupası golüne katkı sağlayan isim olan Michael Baidoo, bu süreçte görev yaptığı 10 maçta yedi golde pay sahibi oldu (4 gol & 3 asist).

<p><b>BURUK, REKORA ORTAK OLMAK İSTİYOR</b></p><p>UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı 14 maçın yedisini kazanan Okan Buruk (2B 5M), bu turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktörler olan Aykut Kocaman (8), Mustafa Reşit Akçay (8) ve Şenol Güneş'in (8) rekorlarına ortak olmak istiyor.</p>
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BURUK, REKORA ORTAK OLMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı 14 maçın yedisini kazanan Okan Buruk (2B 5M), bu turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktörler olan Aykut Kocaman (8), Mustafa Reşit Akçay (8) ve Şenol Güneş'in (8) rekorlarına ortak olmak istiyor.
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