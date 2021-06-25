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Ghezzal'ın, 'Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediğim için kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan ya da Türkiye'den başka bir kulüpten... Kimden teklif gelirse gelsin benim önceliğim Beşiktaş.' sözlerini sarf ettiği belirtildi