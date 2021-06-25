28 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yoğun çaba içerisinde bulunan Kara Kartal'a, Ada ekibinden son olarak 6 milyon euroluk bonservis talebi gelmişti.
Yoğun pazarlıklarla bu miktarı düşürmeye çalışan idareciler, Cezayirli kanat oyuncusunun istediği 3.5 milyon euroluk maaşı da düşürmek için görüşmelerine devam ediyor.
Beşiktaş - Ghezzal hattında yoğun bir trafiğin yaşandığı dönemde, Galatasaray'ın da yıldız futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncunun menajeriyle temas kurup durumunu sorduğu belirtildi.
Bu gelişmenin ardından konuyu Ghezzal'le paylaşan menajer Anoir Fazuli'nin başarılı futbolcudan net bir cevap aldığı öğrenildi.
Ghezzal'ın, 'Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediğim için kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan ya da Türkiye'den başka bir kulüpten... Kimden teklif gelirse gelsin benim önceliğim Beşiktaş.' sözlerini sarf ettiği belirtildi
Cezayirli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:
'Eğer Beşiktaş'la anlaşamazsam diğer seçenekleri gündeme alırım. Ancak Beşiktaş'ın da beni çok istediğini ve bonservisimi almak için her şeyi denediğini biliyorum'
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