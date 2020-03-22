Babam da futbolcuydu. Onu her antrenmanda ve her maçta takip ettim. Bu sayede futbola olan tutkum başladı.
Messi mi? Ronaldo mu? Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. Sürekli bir şeyler kazanıp, en iyisi olmak için mücadele ediyorlar. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.
'ARDA TURAN BANA ÇOK ŞEY ANLATTI'
Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Victoria burada oynadı. Atletico'da birlikte oynadığım Arda Turan Galatasaray hakkında çok şey anlattı. Galatasaray'ın tutkusu Güney Amerikalıları cezbediyor ve beni de cezbetti.
VAR SİSTEMİ YORUMU
Herkesin belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karar için yönlendirmesi olumlu. Siz farklı, ben farklı düşünebilirim. Benim hoşuma giden bir sistem. 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Gol çizgisi teknolojisi de pozisyonları daha belirgin yapıyor. Ağır çekimde pozisyonların değerlendirmeyi zorlaştırabiliyor, bence tekrarlar böyle gösterilmemeli VAR'da.
'UMARIM DÜNYA KUPASI'NDA YER ALIRIM'
2022 Dünya Kupası'nda oynama inancına sahibim. Galatasaray'a gelerek kariyerimi devam ettirme kararı aldım. Umarım bu turnuvada oynayabileceğim.
'ZAMANA İHTİYAÇ VARDI'
Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transferin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır. Sezonun 2. yarısıyla ne kadar etkili oyunculara sahip olduğumuzu gösterdik. Hem bireysel, hem takım anlamında iyi sonuçlar geldi. Zamana ihtiyaç duyuyorduk.
'ZORLU BİR YARIŞ OLACAK'
Birçok takım şampiyonluk yarışında, hepsi rekabetçi. Son maçlara kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Hepsi iyi takım, iyi oyuncuları var. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.
'F.BAHÇE'Yİ SAHASINDA YENDİK'
Türkiye Ligi'nde çok büyük derbi. River - Boca derbisinde, Benfica - Porto ve Atletico - Real, Manchester - Liverpool oynadım. Fenerbahçe derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe'yi sahasında yenme şansı bulduk. Bu maç takımın bağını güçlendirdi. En önemlisi, derbi ruhunun bir festival olarak görülmesi. Aileler de maçı izledi ve bu maç küçük çocuklar için gelecek adına çok önemli.
'KAZANAMAMA SERİMİZ VARDI'
Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Penaltıyı kesin gole çevirmeliydim. Konsantre oldum, büyük sorumluluğum da vardı o anda.
'İLK YARIDA ÇOK MAÇ KAÇIRDIM'
Kendimi geliştirmeye devam etmek için zamanım var. İlk yarıda çok maç kaçırdım. Benim için daha iyi dönme adına bir hedef oldu. Her maç üzerine koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil, takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Hep iç içeyiz, yolumuza iyi devam edeceğiz.
'TÜRKİYE ÇOK TUTKULU'
Türkiye futbol için çok tutkulu insanlardan oluşan büyük bir ülke. Türk Milli Takımı da anlayışı ortaya koyuyor. Fazla yabancının gelmesi de rekabeti geliştiriyor. Milli Takım da ülke için önemini koruyor.
'BU KULÜBE İMZA ATMAK UNUTULMAZ'
Monaco ile sözleşmenin son senesinde olduğum için birçok fırsat vardı. Galatasaray her sezon şampiyonluğa oynayan bir takım, bu amacı ve bu amaca ulaşmak için olan tutkusu kalbimi kazandı. O süre ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti. Dil de karar vermedeki kriterlerimizden biriydi. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray'ı seçtik. Sportif anlamda da bu önemli. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmaz.
'ARDA VE MUSLERA İKNA ETTİ'
İlk olarak İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu anlattılar, Galatasaray'ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bir futbolcu için bu çok önemli. Her daim en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna etti Muslera ve Arda.
'TARAFTARI AİLE GİBİ GÖRDÜK'
Benim için özel bir tecrübeydi. Kızların ve eşim de daha önce böyle bir şeye tanık olmamışlardı, onlar için de unutulmazdı. Galatasaray'a gelmenin bir fırsat olduğunu gördük. Taraftarları o andan itibaren aile gibi gördük.
'BİZİ BAŞARIYA İTECEKLERDİR'
Evimiz gerçekten özel bir atmosfere sahip, dünyanın en iyi statlarından. Her maç önemli, tezahüratlarla taraftarlar bize itici güç oluyor. Her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu güçlendiriyor. Sezonun kalan bölümünde de bizi başarıya iteceklerdir.
'İLK MAÇTA ÇOK HEYECANLANDIM'
İlk maçta çok heyecanlandım. Şampiyonluk hedefleyen bir kulüpte oynamak heyecan verici. Büyük bir kulübe geldiğimi hissettim ilk maçta ve Galatasaray forması giymekten gurur duyuyorum.
'İLK MUSLERA İLE KONUŞTUM'
Galatasaray benimle ilk temasa geçtiğinde Muslera ile konuştum. Daha önce görüşmemiştim, ona kulüp ve ülke ile ilgili sorular sordum. Onun görüşmeleri önemliydi. Bana gelmemin doğru olacağını söyledi. Bu da Monaco'dan ayrılışımı kolaylaştırdı. Son günlerde de transferim gerçekleşti. Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu.
'FATİH TERİM ÇOK BAŞARILI'
Çok tecrübeli bir antrenör. Çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi şekilde yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasındaki durumu belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip. Birlikte hedeflerimizi geliştirmeye çalışacağız.
'TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'
Hedefler günden güne değişebiliyor. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir mutlak hedefimiz var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.
'EL TIGRE LAKABIMI...'
Küçük yaşlarda River'da oynarken EL Tigre lakabını aldım. 15 yaşında bir arkadaşım maçtan sonra, 'sahada kaplan gibi oynadın' demişti. O günden sonra herkes beni 'El Tigre' olarak çağırdı.
3 KELİME İLE FALCAO
Çok tutkulu, çok iddialı, kendisi için hep en iyisini dileyen diyebilirim kendimi 3 kelime ile anlatsam.
'DİKKATLİ OLUP, FARKIMIZI GÖSTERMELİYİZ'
Hata payının çok düşük olduğu bir dönemdeyiz. Kişisel olarak her maça ayrı hayrı hazırlanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak ayrı bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz. Dikkatli olup, farkımızı göstermeliyiz.