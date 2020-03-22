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'BU KULÜBE İMZA ATMAK UNUTULMAZ'

Monaco ile sözleşmenin son senesinde olduğum için birçok fırsat vardı. Galatasaray her sezon şampiyonluğa oynayan bir takım, bu amacı ve bu amaca ulaşmak için olan tutkusu kalbimi kazandı. O süre ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti. Dil de karar vermedeki kriterlerimizden biriydi. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray'ı seçtik. Sportif anlamda da bu önemli. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmaz.

