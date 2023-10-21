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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan istatistikler

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan istatistikler
21 Ekim 2023 Cumartesi

2023-2024 sezonunun ilk derbisi 22 Ekim Pazar günü Rams Park'ta Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. Ezeli rekabette her iki takımın öne çıkan istatistiklerini listeledik.

<p>Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik...</p>
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik...

<p><b>DERBİ BERABERE BİTMİYOR</b></p><p>Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçtan sadece 1'i berabere bitti. Söz konusu maçların 4'ünü Galatasaray, 5'ini ise Beşiktaş kazandı.</p>
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DERBİ BERABERE BİTMİYOR

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçtan sadece 1'i berabere bitti. Söz konusu maçların 4'ünü Galatasaray, 5'ini ise Beşiktaş kazandı.

<p><b>ÜST ÜSTE İKİ KEZ MAĞLUP EDEMİYOR</b></p><p>Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, Şubat-Aralık 2017'den bu yana sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemiyor.</p>
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ÜST ÜSTE İKİ KEZ MAĞLUP EDEMİYOR

Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, Şubat-Aralık 2017'den bu yana sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemiyor.

<p><b>EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR</b></p><p>Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a 2017 yılından bu yana kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 2017 yılından bu yana Beşiktaş ile evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.</p>
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EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a 2017 yılından bu yana kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 2017 yılından bu yana Beşiktaş ile evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

<p><b>ABOUBAKAR İLK KEZ DEPLASMANDA</b></p><p>Beşiktaş kariyerinde 70 kez forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanında forma giyecek.</p>
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ABOUBAKAR İLK KEZ DEPLASMANDA

Beşiktaş kariyerinde 70 kez forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanında forma giyecek.

<p><b>İLK YARIDA GOL YEMEDİ</b></p><p>Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde mücadelenin ilk yarısında gol yemedi.</p>
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İLK YARIDA GOL YEMEDİ

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde mücadelenin ilk yarısında gol yemedi.

<p><b>GALATASARAY GALİBİYETLERDE ÖNDE</b></p><p>Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 131'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 48-39 üstünlüğü bulunuyor.</p>
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GALATASARAY GALİBİYETLERDE ÖNDE

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 131'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 48-39 üstünlüğü bulunuyor.

<p><b>EN FAZLA ŞUT ÇEKENLER</b></p><p>Beşiktaş'ta bu sezon rakip kalelere en fazla şut yollayan isim Aboubakar (28) oldu. Galatasaray'da bu isim Mauro Icardi (25).</p>
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EN FAZLA ŞUT ÇEKENLER

Beşiktaş'ta bu sezon rakip kalelere en fazla şut yollayan isim Aboubakar (28) oldu. Galatasaray'da bu isim Mauro Icardi (25).

<p><b>OKAN BURUK DERBİLERDE MUTLU</b></p><p>Galatasaray'ın başında iç sahada çıktığı dört derbiyi de kazanan Okan Buruk (Trabzonspor x2, Beşiktaş & Fenerbahçe), Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in ardından sarı-kırmızılı ekiple üst üste beş galibiyet alan ikinci yerli teknik direktör olmak istiyor.</p>
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OKAN BURUK DERBİLERDE MUTLU

Galatasaray'ın başında iç sahada çıktığı dört derbiyi de kazanan Okan Buruk (Trabzonspor x2, Beşiktaş & Fenerbahçe), Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in ardından sarı-kırmızılı ekiple üst üste beş galibiyet alan ikinci yerli teknik direktör olmak istiyor.

<p><b>HÜCUM BÖLGESİNDE TOPLA OYNAMA</b></p><p>Galatasaray, üçüncü bölgede yüzde 54.1 topu kontrol etme oranı ile oynarken Beşiktaş'ta bu oran %46.8 olarak gerçekleşti.</p>
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HÜCUM BÖLGESİNDE TOPLA OYNAMA

Galatasaray, üçüncü bölgede yüzde 54.1 topu kontrol etme oranı ile oynarken Beşiktaş'ta bu oran %46.8 olarak gerçekleşti.

<p><b>GOL DAKİKALARI</b></p><p>Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en çok golü (4) 46-60'ncı dakikalar arasında bulurken, Beşiktaş en çok golü (4) 76-90'ncı dakikalar arasında buldu.</p>
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GOL DAKİKALARI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en çok golü (4) 46-60'ncı dakikalar arasında bulurken, Beşiktaş en çok golü (4) 76-90'ncı dakikalar arasında buldu.
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