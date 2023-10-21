Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik...
DERBİ BERABERE BİTMİYOR
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçtan sadece 1'i berabere bitti. Söz konusu maçların 4'ünü Galatasaray, 5'ini ise Beşiktaş kazandı.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ MAĞLUP EDEMİYOR
Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, Şubat-Aralık 2017'den bu yana sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemiyor.
EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a 2017 yılından bu yana kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 2017 yılından bu yana Beşiktaş ile evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
ABOUBAKAR İLK KEZ DEPLASMANDA
Beşiktaş kariyerinde 70 kez forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanında forma giyecek.
İLK YARIDA GOL YEMEDİ
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde mücadelenin ilk yarısında gol yemedi.
GALATASARAY GALİBİYETLERDE ÖNDE
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 131'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 48-39 üstünlüğü bulunuyor.
EN FAZLA ŞUT ÇEKENLER
Beşiktaş'ta bu sezon rakip kalelere en fazla şut yollayan isim Aboubakar (28) oldu. Galatasaray'da bu isim Mauro Icardi (25).
OKAN BURUK DERBİLERDE MUTLU
Galatasaray'ın başında iç sahada çıktığı dört derbiyi de kazanan Okan Buruk (Trabzonspor x2, Beşiktaş & Fenerbahçe), Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in ardından sarı-kırmızılı ekiple üst üste beş galibiyet alan ikinci yerli teknik direktör olmak istiyor.
HÜCUM BÖLGESİNDE TOPLA OYNAMA
Galatasaray, üçüncü bölgede yüzde 54.1 topu kontrol etme oranı ile oynarken Beşiktaş'ta bu oran %46.8 olarak gerçekleşti.
GOL DAKİKALARI
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en çok golü (4) 46-60'ncı dakikalar arasında bulurken, Beşiktaş en çok golü (4) 76-90'ncı dakikalar arasında buldu.