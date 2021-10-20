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  • Galatasaray'da Burak Elmas - Fatih Terim zirvesinden ayrılık kararı çıktı

Galatasaray'da Burak Elmas - Fatih Terim zirvesinden ayrılık kararı çıktı

Galatasaray'da Burak Elmas - Fatih Terim zirvesinden ayrılık kararı çıktı
20 Ekim 2021 Çarşamba

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Gustavo Assuncao gönderiliyor! Brezilyalı ön liberonun yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu.

<p>Florya'da bir süredir beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Galatasaray Başkanı <b>Burak Elmas</b> ile Galatasaray Teknik Direktörü <b>Fatih Terim</b> bir araya gelerek, devre arasında yapılacak operasyonun detaylarını yeniden masaya yatırdı.</p>
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Florya'da bir süredir beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir araya gelerek, devre arasında yapılacak operasyonun detaylarını yeniden masaya yatırdı.

<p>Görüşmede sürpriz bir gelişme de yaşandı. Transferin son günlerinde büyük umutlarla kiralanan ve bonservisinin alınması planlanan <b>Gustavo Assuncao</b>'nun, artık gözden çıkarıldığı öğrenildi.</p>
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Görüşmede sürpriz bir gelişme de yaşandı. Transferin son günlerinde büyük umutlarla kiralanan ve bonservisinin alınması planlanan Gustavo Assuncao'nun, artık gözden çıkarıldığı öğrenildi.

<p>21 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin bile çok uzağında olması, Florya'da büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda.</p>
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21 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin bile çok uzağında olması, Florya'da büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda.

<p>Aslan'ın hocası Terim, Assuncao ile vakit kaybetmek yerine daha hazır bir oyuncunun transfer edilmesini istiyor.</p>
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Aslan'ın hocası Terim, Assuncao ile vakit kaybetmek yerine daha hazır bir oyuncunun transfer edilmesini istiyor.

<p><b>AVRUPA KADROSUNDA YOK</b></p><p><br></p><p>Sarı-Kırmızılı yönetimin bu doğrultuda, Assuncao'nun kiralık sözleşmesini feshederek yolları ayırmaya hazırlandığı bildirildi. Florya'ya yakın kaynaklar Assuncao'nun kalan maçlarda ilk 11'de görev almasının zor olduğunu ifade ediyor.</p>
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AVRUPA KADROSUNDA YOK


Sarı-Kırmızılı yönetimin bu doğrultuda, Assuncao'nun kiralık sözleşmesini feshederek yolları ayırmaya hazırlandığı bildirildi. Florya'ya yakın kaynaklar Assuncao'nun kalan maçlarda ilk 11'de görev almasının zor olduğunu ifade ediyor.

<p>Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan Gustavo Assuncao'nun, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi. Fatih Terim'in, Assuncao'nun yerine alınmasını istediği oyuncu da hiç yabancı değil.</p>
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Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan Gustavo Assuncao'nun, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi. Fatih Terim'in, Assuncao'nun yerine alınmasını istediği oyuncu da hiç yabancı değil.

<p><span >Terim, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine <b>Gedson Fernandes</b>'in takviyesini talep etti.</span><br></p>
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Terim, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine Gedson Fernandes'in takviyesini talep etti.

<p>Başkan Burak Elmas her ne kadar geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun bonservisinin çok yüksek olduğunu söyleyip, <b>'Kendisine kulübünde başarılar dilerim' </b>dese de, Morutan transferine benzer bir stratejinin izlendiği öğrenildi.</p>
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Başkan Burak Elmas her ne kadar geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun bonservisinin çok yüksek olduğunu söyleyip, 'Kendisine kulübünde başarılar dilerim' dese de, Morutan transferine benzer bir stratejinin izlendiği öğrenildi.

<p>Elmas, Rumen yıldızın da gündemlerinde olmadığını ve olmayacağını açıklamış, ancak 1 hafta sonra transfer gerçekleşmişti. </p>
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Elmas, Rumen yıldızın da gündemlerinde olmadığını ve olmayacağını açıklamış, ancak 1 hafta sonra transfer gerçekleşmişti.

<p>Sarı-Kırmızılılar, Gedson'u en kötü ihtimalle satın alma opsiyonuyla beraber kadrosuna katmaya çalışacak. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Sarı-Kırmızılılar, Gedson'u en kötü ihtimalle satın alma opsiyonuyla beraber kadrosuna katmaya çalışacak.


Fanatik

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