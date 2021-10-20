Florya'da bir süredir beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir araya gelerek, devre arasında yapılacak operasyonun detaylarını yeniden masaya yatırdı.
Görüşmede sürpriz bir gelişme de yaşandı. Transferin son günlerinde büyük umutlarla kiralanan ve bonservisinin alınması planlanan Gustavo Assuncao'nun, artık gözden çıkarıldığı öğrenildi.
21 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin bile çok uzağında olması, Florya'da büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda.
Aslan'ın hocası Terim, Assuncao ile vakit kaybetmek yerine daha hazır bir oyuncunun transfer edilmesini istiyor.
AVRUPA KADROSUNDA YOK
Sarı-Kırmızılı yönetimin bu doğrultuda, Assuncao'nun kiralık sözleşmesini feshederek yolları ayırmaya hazırlandığı bildirildi. Florya'ya yakın kaynaklar Assuncao'nun kalan maçlarda ilk 11'de görev almasının zor olduğunu ifade ediyor.
Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan Gustavo Assuncao'nun, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi. Fatih Terim'in, Assuncao'nun yerine alınmasını istediği oyuncu da hiç yabancı değil.
Terim, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine Gedson Fernandes'in takviyesini talep etti.
Başkan Burak Elmas her ne kadar geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun bonservisinin çok yüksek olduğunu söyleyip, 'Kendisine kulübünde başarılar dilerim' dese de, Morutan transferine benzer bir stratejinin izlendiği öğrenildi.
Elmas, Rumen yıldızın da gündemlerinde olmadığını ve olmayacağını açıklamış, ancak 1 hafta sonra transfer gerçekleşmişti.
Sarı-Kırmızılılar, Gedson'u en kötü ihtimalle satın alma opsiyonuyla beraber kadrosuna katmaya çalışacak.
Fanatik