Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Filistinliler evlerine dönmeye başladı
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Filistinliler evlerine dönmeye başladı
19 Ocak 2025 Pazar
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Gazze kentindeki yerinden edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Al- Saftawi caddesinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı. Yol kenarında kullanamaz hale gelen İsrail ordusuna ait bir askeri araç görünüyor.