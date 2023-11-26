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  • 39 Filistinli özgürlüğe kavuştu: Gazze ateşkesinde 3'üncü gün

39 Filistinli özgürlüğe kavuştu: Gazze ateşkesinde 3'üncü gün

39 Filistinli özgürlüğe kavuştu: Gazze ateşkesinde 3'üncü gün
26 Kasım 2023 Pazar

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında 2'nci esir takası gerçekleşti. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. İsrail'in zulmüne uğrayan 39 Filistinlinin sevinç gözyaşlarıyla dolu görüntüleri ise fotoğraflara yansıdı.

<p>İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'ncü güne girilirken, dünyanın beklediği 2'nci esir takası da gerçekleşti. </p>
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İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'ncü güne girilirken, dünyanın beklediği 2'nci esir takası da gerçekleşti.

<p>İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi. </p>
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İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi.

<p>Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktığı kaydedildi. </p>
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktığı kaydedildi.

<p>Filistin'in resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinliyi serbest bıraktığını duyurdu.</p>
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Filistin'in resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinliyi serbest bıraktığını duyurdu.

<b>GECİKME YAŞANMIŞTI</b>
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GECİKME YAŞANMIŞTI

<p>Hamas, İsrail yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene dek 2'nci esir takasının erteleneceğini duyurmuştu. </p>
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Hamas, İsrail yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene dek 2'nci esir takasının erteleneceğini duyurmuştu.

<p>Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası konusundaki sorunların çözüldüğünü ve takasta 2'nci etabın başlayacağını ifade etmişti. </p>
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası konusundaki sorunların çözüldüğünü ve takasta 2'nci etabın başlayacağını ifade etmişti.

<p>Yaşanan kısa gecikmenin ardından esir takası gerçekleşmişti.</p>
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Yaşanan kısa gecikmenin ardından esir takası gerçekleşmişti.

<b>GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA</b>
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GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

<p>İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ara verilmesine karar verilmişti. </p>
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İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ara verilmesine karar verilmişti.

<p>24 Kasım saat 07:00'de başlayan insani ara süresince İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli mahkum ile Gazze'deki 50 İsrailli esirin takas edileceği belirtilmişti. </p>
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24 Kasım saat 07:00'de başlayan insani ara süresince İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli mahkum ile Gazze'deki 50 İsrailli esirin takas edileceği belirtilmişti.

<p>Cuma günü gerçekleşen ilk esir takasında çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk mahkum serbest bırakılmıştı.</p>
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Cuma günü gerçekleşen ilk esir takasında çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk mahkum serbest bırakılmıştı.
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