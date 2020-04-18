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#GeceninErdoğanFotoğrafı sosyal medyayı salladı!

#GeceninErdoğanFotoğrafı sosyal medyayı salladı!
18 Nisan 2020 Cumartesi

Twitter'da #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagi gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli fotoğraflarını paylaşan sevenleri #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagini TT'ye soktu.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagi Twitter'da gündem oldu. </p>
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagi Twitter'da gündem oldu. 

<p>Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı da '#GeceninErdoğanFotoğrafı' hastagi altında paylaşımda bulundu.</p>
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Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı da '#GeceninErdoğanFotoğrafı' hastagi altında paylaşımda bulundu.

<p>Resmi hesaptan yapılan paylaşımda '3 yıl önce halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen göreve başladı.' ifadelerine yer verildi.</p>
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Resmi hesaptan yapılan paylaşımda '3 yıl önce halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen göreve başladı.' ifadelerine yer verildi.

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