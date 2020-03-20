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'Başka şehirlerde de paraşütle uçuşlar yaptım ama burası çok farklı. Yoğun iş stresinden sonra buraya gelince her şeyi unutuyorum. İnsanlar buranın çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. Yamaç paraşütünden çok korkuyorlar. Bu sporda korkulacak bir şey yok. Kadınlar öncelikle kendi güçlerinin farkına varsın. Bütün kurallara uyulduğu sürece herhangi bir riski yok. Yamaç paraşütü, araba kullanmaktan daha az riskli bir spor. Çok mutluyum ve buraya severek geliyorum.'