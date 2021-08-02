(STAR SPOR) İtalya Serie A'da 30 Haziran'da Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi ezeli rakip Inter olmuştu.
Inter'e transferi sonrası Milan'da yaşanan olumsuz havanın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırıldığı yorumunu yapan Milan taraftarları sorumlu olarak Milan efsanesi kulübün sportif sorumlusu Paola Maldini'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Milan henüz Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmuş değil ve Milan taraftarlarıyla kulüp arasında yaşanan gerginlik büyüyerek devam ediyor.
Milan son olarak Hakan'ın alternatifi olarak Everton'dan James Rodriguez'i belirledi. Transfer görüşmelerine devam eden Milan ağustos ayına girilmesine rağmen hala transferde boşluğu doldurmadı.
Hakan Çalhanoğlu ayrılığı sonrasında Milan aynı hatayı İtalya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonluğu yaşayan milli kaleci PSG'ye giden ve yerine Maignan gelen Donnarumma'da da yaşadı.
Milan güç kaybederek yoluna devam ederken yaşadığı en büyük sorun olarak ise kaybettiği yıldızların yerini doldurmaması dikkat çekiyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜLER VE ÖZEL GÖREV
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferi sonrasında teknik direktör Simone Inzaghi milli yıldızdan oldukça memnun olduğunu belirtti. Eski Milan yıldızı Hakan Inter'de ilk hazırlık maçlarında gösterdiği performanslarla tam not almayı başardı.
Hakan'a özel görev veren Inzaghi yıldız oyuncunun her şeyden önce, sol orta saha oyuncusu rolünü oynama yeteneğine dikkat çekti.
Simone Inzaghi iddialı konuşarak Lazio'dan eski oyuncusu Luis Alberto'ya verdiği görevi Inter'de Hakan'a vererek yıldız oyuncuyu takımın en önemli parçalarından birisi haline getirecek.
HAKAN KENDİNİ HAZIR HİSSEDİYOR
İtalyan basınına göre Hakan Çalhanoğlu her şeyden önce Inter'e ve sisteme odaklanmış durumda.
Inzaghi'nin yeni Luis'i olmaya hazır hissediyor. Inzaghi, Hakan'ı takımın ikinci hücum odağı olarak görmek istiyor.
Hakan Inter'e 3 yıllık imza atmıştı.