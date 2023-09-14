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- 'BİZ HALEN TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA EDİYORUZ'





Türkiye-Hindistan ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getiren Nizami, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz halen Türkiye'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de seçim oldu. Buradaki bütün Müslümanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı için dua ettiler. Neden mi, çünkü insanlar Erdoğan'ı ümmet için güçlü bir lider olarak görüyor. İnsanlar ona eğitici bir lider olarak bakıyor. İnsanlar onu gelecek nesillere rol model olarak görüyor. İnsanlar Erdoğan'a baktıklarında yönetim nasıl olur ve düşmanın gözlerinin içine nasıl bakılır onu görebiliyor. İş Rohingya'ya, Filistin'e gelince herkesten önce hakkı söylüyor. Bu yüzden insanlar onu burada çok seviyor, hem kendisine hem Türkiye'ye dua ediyor.'