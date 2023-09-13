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Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' hadisi şerifiyle övülmüştü. İstanbul'un fethine katılan askerler Niğmelceyş olarak biliniyor. Niğmelceyş kabirlerinin ilk toplu kabir örneklerinden olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi'nde bulunan şehitlerin isimleri bilinmiyor. 1453 yılında şehit olan askerlerin gömüldüğü yer 1700'lü yıllarda Hacı İvaz Efendi tarafından duvarlarla çevrilmişti.