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Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.