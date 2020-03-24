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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'nın kapanmasın ve çok sayıda Beyazıt esnafının kepenk açmaması üzerine buralara da gelenlerin sayısı azaldı. Dükkanlarını açan bazı işletmeciler, müşteri gelmeyince top oynayarak vakit geçirmeye çalıştı.