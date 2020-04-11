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İstanbul'da bu sabah

İstanbul'da bu sabah
11 Nisan 2020 Cumartesi

İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydanların boşaldığı görüldü.

<p>İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu.</p>
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İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu.

<p>Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. </p>
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Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. 

<p>Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul’daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü.</p>
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Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul’daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü.

<p>Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. </p>
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Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 

<p>Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.</p>
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Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

<p>Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.</p>
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Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.

<p>Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.<br></p>
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Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

<p>Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.</p>
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

<p>İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.</p>
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İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

<p>İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.</p>
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İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

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