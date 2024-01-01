İstanbul'da tarihi yürüyüş: On binlerce vatandaş şehitlerimiz ve Filistin için bir araya geldi
İstanbul'da tarihi yürüyüş: On binlerce vatandaş şehitlerimiz ve Filistin için bir araya geldi
1 Ocak 2024 Pazartesi
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' etkinliğinde on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Galata köprüsü'ndeki yürüyüşe katılım 250 bin kişi olarak açıklandı.