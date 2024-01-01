İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2024 Pazartesi / 20 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5155
  • EURO
    32,7835
  • ALTIN
    1957.12
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İstanbul'da tarihi yürüyüş: On binlerce vatandaş şehitlerimiz ve Filistin için bir araya geldi

İstanbul'da tarihi yürüyüş: On binlerce vatandaş şehitlerimiz ve Filistin için bir araya geldi

İstanbul'da tarihi yürüyüş: On binlerce vatandaş şehitlerimiz ve Filistin için bir araya geldi
1 Ocak 2024 Pazartesi

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' etkinliğinde on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Galata köprüsü'ndeki yürüyüşe katılım 250 bin kişi olarak açıklandı.

<p>İşte yürüyüşten kareler...</p>
1
/
72

İşte yürüyüşten kareler...

2
/
72

3
/
72

4
/
72

5
/
72

6
/
72

7
/
72

8
/
72

9
/
72

10
/
72

11
/
72

12
/
72

13
/
72

14
/
72

15
/
72

16
/
72

17
/
72

18
/
72

19
/
72

20
/
72

21
/
72

22
/
72

23
/
72

24
/
72

25
/
72

26
/
72

27
/
72

28
/
72

29
/
72

30
/
72

31
/
72

32
/
72

33
/
72

34
/
72

35
/
72

36
/
72

37
/
72

38
/
72

39
/
72

40
/
72

41
/
72

42
/
72

43
/
72

44
/
72

45
/
72

46
/
72

47
/
72

48
/
72

49
/
72

50
/
72

51
/
72

52
/
72

53
/
72

54
/
72

55
/
72

56
/
72

57
/
72

58
/
72

59
/
72

60
/
72

61
/
72

62
/
72

63
/
72

64
/
72

65
/
72

66
/
72

67
/
72

68
/
72

69
/
72

70
/
72

71
/
72

72
/
72

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.