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  • İstanbul'daki koronavirüs vaka dağılımı güncellendi! İşte ilçe ilçe güncel İstanbul koronavirüs haritası

İstanbul'daki koronavirüs vaka dağılımı güncellendi! İşte ilçe ilçe güncel İstanbul koronavirüs haritası

İstanbul'daki koronavirüs vaka dağılımı güncellendi! İşte ilçe ilçe güncel İstanbul koronavirüs haritası
30 Nisan 2020 Perşembe

Koronavirüs vakaları gün geçtikçe azalıyor fakat risk hala bitmiş değil. Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması büyük ilgi gördü. Uygulamayı indiren vatandaşlar, oturduğu semtin ve yakın çevresinin koronavirüs yoğunluk durumunu harita yardımıyla görebiliyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

<p><b>SULTANBEYLİ<br></b></p><p><b><br></b></p><p></p><p>Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. <br></p>
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SULTANBEYLİ


Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. 

<p><b>KARTAL</b></p><p><b><br></b></p><p>Uygulamayı indiren kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Peki İstanbul'da Koronavirüs (Covid-19) yoğunluk haritası ne durumda? İşte ilçe ilçe İstanbul Koronavirüs haberinin ayrıntıları.<b><br></b></p>
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KARTAL


Uygulamayı indiren kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Peki İstanbul'da Koronavirüs (Covid-19) yoğunluk haritası ne durumda? İşte ilçe ilçe İstanbul Koronavirüs haberinin ayrıntıları.

<p><b>ATAŞEHİR</b></p><p><b><br></b></p><p>Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.<b><br></b></p>
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ATAŞEHİR


Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

<p><b>BEYKOZ</b></p><p><b><br></b></p><p>Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören Koronavirüs hatita uygulaması gelen güncellemeyle şimdi daha ayrıntılı oldu. Peki İstanbul'da ilçe ilçe son durum nasıl görünüyor? İşte İstanbul'un güncel koronavirüs haritası!<b><br></b></p>
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BEYKOZ


Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören Koronavirüs hatita uygulaması gelen güncellemeyle şimdi daha ayrıntılı oldu. Peki İstanbul'da ilçe ilçe son durum nasıl görünüyor? İşte İstanbul'un güncel koronavirüs haritası!

<p><b>BEYOĞLU</b></p><p><b><br></b></p><p>Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.<b><br></b></p>
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BEYOĞLU


Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

<p><b>BEYKOZ</b></p><p><b><br></b></p><p>Uygulama, Koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.<b><br></b></p>
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BEYKOZ


Uygulama, Koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

<p><b>ESENLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.<b><br></b></p>
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ESENLER


Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

<p><b>ETİLER</b></p><p><b><br></b></p><p>Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.<b><br></b></p>
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ETİLER


Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.

<p><b>BÜYÜKÇEKMECE</b></p><p><b><br></b></p><p>Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.<b><br></b></p>
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BÜYÜKÇEKMECE


Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

<p><b>KADIKÖY</b></p><p><b><br></b></p><p>Koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanıyor. <b><br></b></p>
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KADIKÖY


Koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanıyor. 

<p><b>KADIKÖY</b></p><p><b><br></b></p><p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, 'Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.' değerlendirmesini paylaştı.<b><br></b></p>
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KADIKÖY


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, 'Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.' değerlendirmesini paylaştı.

<p><b>BEYKOZ</b></p><p><b><br></b></p><p>Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.<b><br></b></p>
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BEYKOZ


Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

<b>BEYOĞLU</b><p><b><br></b></p><p>Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.<b><br></b></p>
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BEYOĞLU


Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

<p><b>FATİH</b></p><p><b><br></b></p><p>İşte İstanbul'un bölge bölge koronavirüs vaka yoğunluk haritası...<b><br></b></p>
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FATİH


İşte İstanbul'un bölge bölge koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

<p><b>KÜÇÜKÇEKMECE</b></p><p><b><br></b></p><p>Twitter üzerinden veya düzenlenen basın toplantıları aracılığı ile açıklamalarda bulunan Bakan Koca güncel koronavirüs vaka sayılarını ve can kayıplarını her geçen gün vatandaşla paylaşıyor.<b><br></b></p>
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KÜÇÜKÇEKMECE


Twitter üzerinden veya düzenlenen basın toplantıları aracılığı ile açıklamalarda bulunan Bakan Koca güncel koronavirüs vaka sayılarını ve can kayıplarını her geçen gün vatandaşla paylaşıyor.

<p><b>KAĞITHANE</b></p><p><b><br></b></p><p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, 'Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.' dedi.<b><br></b></p>
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KAĞITHANE


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, 'Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.' dedi.

<p><b>MASLAK</b></p>
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MASLAK

<p><b>KOZYATAĞI</b></p>
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KOZYATAĞI

<p><b>MALTEPE</b></p>
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MALTEPE

<p><b>PENDİK</b></p>
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PENDİK

<p><b>KADIKÖY</b></p><p><b><br></b></p><p><b><br></b></p>
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KADIKÖY



<p><b>SARIYER</b></p>
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SARIYER

<p><b>SARIYER</b></p>
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SARIYER

<p><b>TEŞVİKİYE</b></p>
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TEŞVİKİYE

<p><b>ULUS</b></p>
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ULUS

<p><b>ÜSKÜDAR</b></p>
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ÜSKÜDAR

<p><b>ÜSKÜDAR</b></p>
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ÜSKÜDAR

<p><b>ÜSKÜDAR</b></p>
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ÜSKÜDAR

<p><b>ÜMRANİYE </b></p>
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ÜMRANİYE 

<p><b>ÜMRANİYE</b></p>
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ÜMRANİYE

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