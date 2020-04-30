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ATAŞEHİR





Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

