SULTANBEYLİ
Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.
KARTAL
Uygulamayı indiren kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Peki İstanbul'da Koronavirüs (Covid-19) yoğunluk haritası ne durumda? İşte ilçe ilçe İstanbul Koronavirüs haberinin ayrıntıları.
ATAŞEHİR
Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
BEYKOZ
Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören Koronavirüs hatita uygulaması gelen güncellemeyle şimdi daha ayrıntılı oldu. Peki İstanbul'da ilçe ilçe son durum nasıl görünüyor? İşte İstanbul'un güncel koronavirüs haritası!
BEYOĞLU
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
BEYKOZ
Uygulama, Koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
ESENLER
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
ETİLER
Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.
BÜYÜKÇEKMECE
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
KADIKÖY
Koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanıyor.
KADIKÖY
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, 'Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.' değerlendirmesini paylaştı.
BEYKOZ
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
FATİH
İşte İstanbul'un bölge bölge koronavirüs vaka yoğunluk haritası...
KÜÇÜKÇEKMECE
Twitter üzerinden veya düzenlenen basın toplantıları aracılığı ile açıklamalarda bulunan Bakan Koca güncel koronavirüs vaka sayılarını ve can kayıplarını her geçen gün vatandaşla paylaşıyor.
KAĞITHANE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, 'Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.' dedi.
MASLAK
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MALTEPE
PENDİK
KADIKÖY
SARIYER
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