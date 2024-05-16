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  • Jetler, İHA'lar helikopterler... TSK'nın ev sahipliğinde 5 ülke katılıyor! Nefes kesen görüntüler

Jetler, İHA'lar helikopterler... TSK'nın ev sahipliğinde 5 ülke katılıyor! Nefes kesen görüntüler

Jetler, İHA'lar helikopterler... TSK'nın ev sahipliğinde 5 ülke katılıyor! Nefes kesen görüntüler
16 Mayıs 2024 Perşembe

Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' nefes kesti...

<p>Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' ilgi gördü.</p>
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Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' ilgi gördü.

<p>Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 6 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı. </p>
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Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 6 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.

<p>2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. </p>
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2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

<p> Jetler, HİT (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. </p>
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Jetler, HİT (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.

<p>Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.</p>
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Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

<p><b>TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ</b></p><p>17 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi. </p>
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TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

17 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi.

<p>Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi. </p>
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Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi.

<p>Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi. </p>
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Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi.

<p>Daha sonra F-16'lar, işaretlenen hedefleri vurdu. 3 helikopter de taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. </p>
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Daha sonra F-16'lar, işaretlenen hedefleri vurdu. 3 helikopter de taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi.

<p>Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp, yaralı askeri helikoptere taşıdı. </p>
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Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp, yaralı askeri helikoptere taşıdı.

<p>Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi.</p>
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Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi.

<p><b>715 PERSONEL GÖREV ALDI</b></p><p>Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 4 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 2 adet AS-532 (Cougar tipi helikopter), 3 personel kurtarma timi, </p>
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715 PERSONEL GÖREV ALDI

Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 4 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 2 adet AS-532 (Cougar tipi helikopter), 3 personel kurtarma timi,

<p>1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 2 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim,</p>
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1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 2 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim,

<p>Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 ve 2 tim, Polonya'dan 2 JTAC timi, Katar'dan 2 adet NH-90, 2 AH-64 ve AW139 helikopterleri, 2 adet TB-2 İHA, 1 Adet C-17, Romanya'dan 2 adet IAR-330 helikopteri 2 tim, Suudi Arabistan'dan 2 tim katıldı. Tatbikatta 715 personel görev aldı. (DHA)</p>
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Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 ve 2 tim, Polonya'dan 2 JTAC timi, Katar'dan 2 adet NH-90, 2 AH-64 ve AW139 helikopterleri, 2 adet TB-2 İHA, 1 Adet C-17, Romanya'dan 2 adet IAR-330 helikopteri 2 tim, Suudi Arabistan'dan 2 tim katıldı. Tatbikatta 715 personel görev aldı. (DHA)

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