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Sadece yöre halkının değil yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de bu güzelliklerden istifade etmesini dilediklerini belirten Burulday, 'Buraya yol ve tesis yapılmasın, göle balık bırakılsın, turistler burada istirahat etsin isteriz. Şehir merkezlerinde 40 derece sıcaklık yaşanırken, burada yorgansız uyuyamıyoruz.' dedi.