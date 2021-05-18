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Kupa finali öncesi Beşiktaş'a taşlı saldırı

Kupa finali öncesi Beşiktaş'a taşlı saldırı
18 Mayıs 2021 Salı

İzmir'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ın takım otobüsüne Göztepeli taraftarlar taşlı saldırıda bulunuldu.

<p>İzmir'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. </p>
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İzmir'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

<p>Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı.</p>
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Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı.

<p>Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı. </p>
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Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı.

<p>Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı. </p>
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Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı.

<p>Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu. </p>
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Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu.

<p>Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı. </p>
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Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı.

<p>Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı. </p>
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı.

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