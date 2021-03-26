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'LÖW İLK ADAY'





Yeni teknik adam için ilk adayın Löw olduğunu açıklayan Volkan Demir, 'Gallardo ve Löw isimleri doğru. Düşünülüyor. Bielsa konusunda bir gelişme yok. Bana gelen bilgiler Löw ilk aday ve bir temas da kuruldu.' diye konuştu.